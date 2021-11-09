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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211109/benzine-indirim-bekleniyor-1050612380.html
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Benzinin litre fiyatına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 30 kuruş civarı indirim bekleniyor. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T10:40+0300
2021-11-09T10:40+0300
2021-11-09T10:39+0300
ekonomi
benzin
indirim
açıklama
karar
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Benzinin litre fiyatına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 30 kuruş civarı indirim bekleniyor.NTV'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 30 kuruş civarı indirim bekleniyor.Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Benzine ekim ayında 10 gün içinde 1 liradan fazla zam yapılırken, bunun 86 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı. Peş peşe gelen zamlar sonrası ise 25 kuruş indirim gelmişti.
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benzin, indirim, açıklama, karar
Benzine indirim bekleniyor
Benzinin litre fiyatına
perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 30 kuruş civarı indirim bekleniyor. NTV
'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 30 kuruş civarı indirim bekleniyor.
Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Benzine ekim ayında
10 gün içinde 1 liradan fazla zam yapılırken, bunun 86 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı. Peş peşe gelen zamlar sonrası ise 25 kuruş indirim gelmişti.