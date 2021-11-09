https://tr.sputniknews.com/20211109/benzine-indirim-bekleniyor-1050612380.html

Benzine indirim bekleniyor

Benzine indirim bekleniyor

Benzinin litre fiyatına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 30 kuruş civarı indirim bekleniyor. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T10:40+0300

2021-11-09T10:40+0300

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ekonomi

benzin

indirim

açıklama

karar

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Benzinin litre fiyatına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 30 kuruş civarı indirim bekleniyor.NTV'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 30 kuruş civarı indirim bekleniyor.Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Benzine ekim ayında 10 gün içinde 1 liradan fazla zam yapılırken, bunun 86 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı. Peş peşe gelen zamlar sonrası ise 25 kuruş indirim gelmişti.

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benzin, indirim, açıklama, karar