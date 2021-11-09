Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211109/bitcoin-ve-ethereumda-rekor-1050610630.html
Bitcoin ve Ethereum'da rekor
Bitcoin ve Ethereum'da rekor
Bitcoin 68.530, Ethereum ise 4.822 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T09:15+0300
2021-11-09T09:15+0300
2021-11-09T09:15+0300
ekonomi
bitcoin
rekor
kripto para
ethereum
yükseliş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050610603_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_72697de1eddc1e300cdb83204c76ba2e.jpg
Dünyanın en popüler kripto parası Bitcoin, bu sabah 68.530 dolara kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü ve son 24 saatte yüzde 4 değer kazandı.Aynı şekilde Ethereum da 4.822 dolarla rekor düzeye yükseldi. Ethereum, günlük yüzde 2'lik bir yükseliş kaydetti.Analistler yükselişte küresel ölçekte artan enflasyon baskılarının etkili olduğunu belirtiyor.Hem getiri hem de güvenli arayış içerisindeki yatırımcı son dönemde kripto paralara sarıldı.Aylık yükseliş yüzde 22Bu sebeple son 1 ayda Bitcoin yüzde 22, Ethereum ise yüzde 35 değer kazandı.Son yükselişlerle beraber kripto para piyasasının büyüklüğü 2 trilyon 937 milyar dolara ulaştı.Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 82'i son 24 saatte dolar bazında yükseliş kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211108/kripto-para-piyasalari-ilk-kez-3-trilyon-dolar-barajini-asti-1050577906.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050610603_39:0:1126:815_1920x0_80_0_0_0781d7b2b42568384aaca405a04a6e51.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bitcoin, rekor, kripto para, ethereum, yükseliş
Bitcoin ve Ethereum'da rekor
Bitcoin 68.530, Ethereum ise 4.822 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü.
Dünyanın en popüler kripto parası
Bitcoin
, bu sabah 68.530 dolara kadar
yükselerek
yeni tarihi zirvesini gördü ve son 24 saatte yüzde 4 değer kazandı.
Aynı şekilde
Ethereum da 4.822 dolarla rekor düzeye yükseldi. Ethereum, günlük yüzde 2'lik bir yükseliş kaydetti.
Analistler yükselişte küresel ölçekte artan enflasyon baskılarının etkili olduğunu belirtiyor.
Hem getiri hem de güvenli arayış içerisindeki yatırımcı son dönemde kripto paralara sarıldı.
Aylık yükseliş yüzde 22
Bu sebeple son 1 ayda Bitcoin yüzde 22, Ethereum ise yüzde 35 değer kazandı.
Son yükselişlerle beraber kripto para piyasasının büyüklüğü 2 trilyon 937 milyar dolara ulaştı.
Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 82'i son 24 saatte dolar bazında yükseliş kaydetti.