https://tr.sputniknews.com/20211109/bmgkdeki-4-ulkeden-israile-filistindeki-yasa-disi-yerlesim-faaliyetlerini-durdurma-cagrisi-1050608609.html

BMGK'deki 4 ülkeden İsrail'e Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı

BMGK'deki 4 ülkeden İsrail'e Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki 3 Avrupa Birliği ülkesi Fransa, İrlanda ve Estonya ile Norveç, İsrail'e Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T05:56+0300

2021-11-09T05:56+0300

2021-11-09T05:54+0300

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bmgk

bm güvenlik konseyi

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

yerleşim

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Fransa, İrlanda, Estonya, Norveç'in yanı sıra konseye gelecek yıl katılacak Arnavutluk, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim birimlerini eleştiren ortak açıklama yayınladı.İsrail'e E1 ve Givat Hamatos bölgesi dahil Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 binden fazla konut inşası planını durdurma çağrısı yapılan açıklamada, yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğuna ve iki devletli çözümü engellediğine işaret edildi.Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığı'nın, Filistinli 6 insan hakları kuruluşunu terör örgütü listesine almasından ciddi endişe duyulduğu da belirtildi.

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israil, filistin, bmgk, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), yerleşim