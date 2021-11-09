https://tr.sputniknews.com/20211109/bulgaristanda-bir-ciftlikte-afrika-domuz-vebasi-salgini-goruldu-1050634079.html
Bulgaristan’da bir çiftlikte Afrika domuz vebası salgını görüldü
Bulgaristan’da bir çiftlikte Afrika domuz vebası salgını görüldü
Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı (BFSA) Pazartesi günü, ülkedeki bir endüstriyel çiftlikte Afrika domuz vebası salgını görüldüğünü doğruladı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T18:39+0300
2021-11-09T18:39+0300
2021-11-09T18:39+0300
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domuz
veba
salgın
afrika domuz gribi virüsü
afrika domuz ateşi
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BFSA’nın yaptığı yazılı açıklamada, başkent Sofya’nın yaklaşık 130 kilometre güneydoğusunda bulunan Radinovo köyündeki çiftlikte 180 civarında domuz yetiştirildiği belirtildi. BFSA, hastalığı ortadan kaldırmak için önlemlerin alındığını, çiftlikteki tüm domuzların itlaf edileceğini açıkladı. Ajansın açıklamasında, enfeksiyonun kaynağını bulmak için bir çalışma yapılacağı da aktarıldı. BFSA’nın verdiği bilgiye göre, Bulgaristan’daki bir sanayi çiftliğinde bu yıl ikinci kez Afrika domuz vebası salgını ortaya çıktı. İlk salgın Ağustos ayında bir başka çiftlikte görülmüş ve yaklaşık 13 bin domuz salgından etkilenmişti. Resmi rakamlara göre, 2019’da Bulgaristan’da yaklaşık 140 bin yerli domuz bu hastalıktan etkilenmiş, 2020’de ise bu sayı önceki yıla göre yüzde 46 oranında azalmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211019/bilim-insanlarindan-pandemi-uyarisi-en-az-8-kus-gribi-turu-dunyada-dolasiyor-1049965545.html
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bulgaristan, domuz gribi, sofya, domuz, veba, salgın, afrika domuz gribi virüsü, afrika domuz ateşi
Bulgaristan’da bir çiftlikte Afrika domuz vebası salgını görüldü
Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı (BFSA) Pazartesi günü, ülkedeki bir endüstriyel çiftlikte Afrika domuz vebası salgını görüldüğünü doğruladı.
BFSA’nın yaptığı yazılı açıklamada, başkent Sofya’nın yaklaşık 130 kilometre güneydoğusunda bulunan Radinovo köyündeki çiftlikte 180 civarında domuz yetiştirildiği belirtildi.
BFSA, hastalığı ortadan kaldırmak için önlemlerin alındığını, çiftlikteki tüm domuzların itlaf edileceğini açıkladı.
Ajansın açıklamasında, enfeksiyonun kaynağını bulmak için bir çalışma yapılacağı da aktarıldı. BFSA’nın verdiği bilgiye göre, Bulgaristan’daki bir sanayi çiftliğinde bu yıl ikinci kez Afrika domuz vebası salgını ortaya çıktı.
İlk salgın Ağustos ayında bir başka çiftlikte görülmüş ve yaklaşık 13 bin domuz salgından etkilenmişti.
Resmi rakamlara göre, 2019’da Bulgaristan’da yaklaşık 140 bin yerli domuz bu hastalıktan etkilenmiş, 2020’de ise bu sayı önceki yıla göre yüzde 46 oranında azalmıştı.