https://tr.sputniknews.com/20211109/cami-imamlari-2-milyon-tllik-tarihi-eser-satarken-yakalandi-1050609527.html

Cami imamları, 2 milyon TL'lik tarihi eser satarken yakalandı

Cami imamları, 2 milyon TL'lik tarihi eser satarken yakalandı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 kişiden ikisinin cami imamı olduğu öğrenildi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T07:03+0300

2021-11-09T07:03+0300

2021-11-09T07:02+0300

türkiye

zonguldak

imam

tarihi eser kaçakçılığı

tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

tarihi eser

tarihi eser operasyonu

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eserleri (Sikke ve Objeler) piyasaya sürme hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada olaya ilişkin bilgiler şu ifadelerle duyuruldu:"Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Çaycuma İlçe J.K.Lığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, 05.11.2021 günü saat 10.00 sıralarında Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Güzelyaka köyünde ikamet eden (A.B.) isimli şahıs, Karakoç köyünde ikamet eden (Y.A.) isimli şahıs ve Çaycuma ilçe merkezinde ikamet eden (S.K.) isimli (3) şahsın ellerinde bulunan tarihi eserleri (Sikke ve Objeler) piyasaya sürme hazırlığı içerisinde oldukları, ikametlerinde ve işyerlerinde Tarihi Eser Niteliği taşıyan malzemeler olduğu bilgisi elde edilmesi üzerine, konu ile ilgili C.Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda (4) adreste ve (1) araçta yapılan aramada;-(742) adet sikke,-(1) adet madeni heykel,-(106) adet tarihi eser niteliği taşıyan madeni objeler,-(16) adet tarihi eser niteliği taşıyan kilden yapılmış obje,-(1) adet sütun altlığı olmak üzere toplam (866) parça malzeme ele geçirilmiştir.Bu malzemelerin Roma dönemine ait ve yaklaşık 2.000.000,00 TL değerinde olduğu değerlendirilmektedir.Meydana gelen olay ile ilgili olarak yakalanan (3) şahıs, 06.11.2021 günü sevk edildikleri mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”Öte yandan operasyonda gözaltına alınanlardan A.B.'nin Güzelyaka Köyü camiinde, Y. A.’nın ise Karakoç Köyü camiinde görevli imam olduğu öğrenildi. İki imam ve arkadaşları S.K., jandarmada verdikleri ilk ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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