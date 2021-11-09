CHP’nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik: CHP’de farklılıklara yer var

Türkiye’de farklı farklı birçok insan yapısı var ve mozaiğimizin güçlü olmasının nedeni de bu. CHP’nin içerisindeki demokratik ortam, inançların, etnik kökenlerin ve farklılıklar göz edilmeksizin insanların kendilerini ifade edebildiği bir yer. Annem ve kız kardeşim örtülü ve onlar benim hayatımdaki en önemli insanlar. Ben böyle bir ortamda yetiştim ve bu Türkiye’nin bir gerçeği. Bu konuda hiç sorun yaşamadım. İsmimde farklılık olduğu için ilkokuldan itibaren hep farklı gelmiştir insanlara. Hz. Osman’dan dolayı dedeme Osman ismini vermişler. Tarihsel anlamı da var. Osmanlı padişahı ve aynı zamanda bir Yeniçeri’nin adı.