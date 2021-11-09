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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211109/chpnin-yeni-genclik-kollari-genel-baskani-gencosman-killik-chpde-farkliliklara-yer-var-1050644395.html
CHP’nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik: CHP’de farklılıklara yer var
CHP’nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik: CHP’de farklılıklara yer var
CHP Gençlik Kolları’nın muhafazakar seçmene mesaj olarak algılanan yeni başkanı Gençosman Killik, “CHP’de farklılıklara yer var” dedi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T23:08+0300
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CHP’nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik: CHP’de farklılıklara yer var
CHP’nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik: CHP’de farklılıklara yer var
CHP’nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.Anne ve kız kardeşinin örtülü olması nedeniyle seçilmesi CHP’nin muhafazakar seçmene mesaj olarak algılanan Killik, “CHP’nin içerisindeki demokratik ortam, inançların, etnik kökenlerin ve farklılıklar göz edilmeksizin insanların kendilerini ifade edebildiği bir yer” dedi.Killik, şunları söyledi:'Türkiye’nin gerçeği'
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radyo, chp, chp gençlik kolları, gençosman killik, аудио

CHP’nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik: CHP’de farklılıklara yer var

23:08 09.11.2021 (güncellendi: 12:55 11.11.2021)
AKŞAM POSTASI
CHP’nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik: CHP’de farklılıklara yer var
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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CHP Gençlik Kolları’nın muhafazakar seçmene mesaj olarak algılanan yeni başkanı Gençosman Killik, “CHP’de farklılıklara yer var” dedi.
CHP’nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.
Anne ve kız kardeşinin örtülü olması nedeniyle seçilmesi CHP’nin muhafazakar seçmene mesaj olarak algılanan Killik, “CHP’nin içerisindeki demokratik ortam, inançların, etnik kökenlerin ve farklılıklar göz edilmeksizin insanların kendilerini ifade edebildiği bir yer” dedi.
Killik, şunları söyledi:
Konyalıyım. Avukatım. Uluslararası ilişkiler ve Hukuk fakültesini bitirdim. 18 Yaşından bu yana partimin üyesiyim. Konya’da Gençlik Kolları başkanlığı, Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevinde bulundum artık CHP Gençlik Kolları Genel başkanlığı görevini sürdürüyorum. Farklı bir CHP’li ya da farklı bir figür değilim parti içerisinde yetişmiş birisiyim. Pandemiden dolayı Gençlik Kolları kurultay sürecimiz 1.5 sene kadar ertelendi aslında çok daha önce adaylık çalışmalarına başlamıştım.

'Türkiye’nin gerçeği'

Türkiye’de farklı farklı birçok insan yapısı var ve mozaiğimizin güçlü olmasının nedeni de bu. CHP’nin içerisindeki demokratik ortam, inançların, etnik kökenlerin ve farklılıklar göz edilmeksizin insanların kendilerini ifade edebildiği bir yer. Annem ve kız kardeşim örtülü ve onlar benim hayatımdaki en önemli insanlar. Ben böyle bir ortamda yetiştim ve bu Türkiye’nin bir gerçeği. Bu konuda hiç sorun yaşamadım. İsmimde farklılık olduğu için ilkokuldan itibaren hep farklı gelmiştir insanlara. Hz. Osman’dan dolayı dedeme Osman ismini vermişler. Tarihsel anlamı da var. Osmanlı padişahı ve aynı zamanda bir Yeniçeri’nin adı.
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