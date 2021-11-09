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Çin, enerji krizine tedbir olarak kömür arzı ve stoklarını artırıyor
Çin, enerji krizine tedbir olarak kömür arzı ve stoklarını artırıyor
Çin, küresel fiyatlarının yükselmesiyle kömüre bağlı enerji üretiminde yaşadığı sıkıntıyı, arz ve stokları artırarak hafifletmeye çalışıyor. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T05:13+0300
2021-11-09T05:13+0300
ekonomi
çin
enerji
çin halk cumhuriyeti
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Çin'in ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), kömür arzının ekim ortasından bu yana artarak günde 11.93 milyon tona ulaştığını açıkladı.Açıklamada, kömür stoklarının da 6 Kasım itibarıyla 117 milyon tona ulaştığı, bunun eylül sonu stok miktarından 40 milyon ton fazla olduğu belirtildi.Kömürle çalışan elektrik santralleri ve ısınma hizmeti sağlayan şirketlere, orta ve uzun vadeli tedarik anlaşmalarıyla güvence verildiğine işaret edilen açıklamada, talebin büyük ölçüde karşılandığı bildirildi.Açıklamada, artan kömür arzı ve stoklarının fiyat yükselişini önleyeceği, üretim ve envanterin güçlenmesiyle fiyatların düşmesinin beklendiği vurgulandı. 31 eyalet ve bölgenin 20'sinde elektrik kesintileri yaşanmıştıÇin'de, elektrik üretiminin yüzde 56'sı kömürle çalışan termik santrallerden sağlanıyor. Ülkede, küresel kömür fiyatlarının artması nedeniyle arzda ve buna bağlı elektrik üretiminde sıkıntılar yaşanıyor.Üreticiler, girdi maliyetinin zarar edecek oranda artması nedeniyle elektrik arzını durdurmak zorunda kalmış, bu sebeple Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgenin 20’sinde eylülde aralıklı elektrik kesintileri meydana gelmişti.Hanehalkı elektriğinin büyük ölçüde kömürle çalışan santrallerden sağlandığı kuzeydoğu eyaletlerinde çok sayıda kentte habersiz enerji kesintileri yaşanmıştı. İç, güney ve doğu eyaletlerinde birçok fabrika ve imalathaneye kesintili elektrik verilmesi üretimde sıkıntılara yol açmıştı.Kesintiler nedeniyle Apple ve Tesla gibi büyük küresel şirketlerin yanı sıra küresel imalat zincirlerinde önemli rolü olan çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme, üretime ara vermek zorunda kalmıştı.
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çin, enerji, çin halk cumhuriyeti

Çin, enerji krizine tedbir olarak kömür arzı ve stoklarını artırıyor

05:13 09.11.2021
© REUTERS / Thomas PeterÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / Thomas Peter
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Çin, küresel fiyatlarının yükselmesiyle kömüre bağlı enerji üretiminde yaşadığı sıkıntıyı, arz ve stokları artırarak hafifletmeye çalışıyor.
Çin'in ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), kömür arzının ekim ortasından bu yana artarak günde 11.93 milyon tona ulaştığını açıkladı.
Açıklamada, kömür stoklarının da 6 Kasım itibarıyla 117 milyon tona ulaştığı, bunun eylül sonu stok miktarından 40 milyon ton fazla olduğu belirtildi.
Kömürle çalışan elektrik santralleri ve ısınma hizmeti sağlayan şirketlere, orta ve uzun vadeli tedarik anlaşmalarıyla güvence verildiğine işaret edilen açıklamada, talebin büyük ölçüde karşılandığı bildirildi.
Açıklamada, artan kömür arzı ve stoklarının fiyat yükselişini önleyeceği, üretim ve envanterin güçlenmesiyle fiyatların düşmesinin beklendiği vurgulandı.

31 eyalet ve bölgenin 20'sinde elektrik kesintileri yaşanmıştı

Çin'de, elektrik üretiminin yüzde 56'sı kömürle çalışan termik santrallerden sağlanıyor. Ülkede, küresel kömür fiyatlarının artması nedeniyle arzda ve buna bağlı elektrik üretiminde sıkıntılar yaşanıyor.
Üreticiler, girdi maliyetinin zarar edecek oranda artması nedeniyle elektrik arzını durdurmak zorunda kalmış, bu sebeple Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgenin 20’sinde eylülde aralıklı elektrik kesintileri meydana gelmişti.
Hanehalkı elektriğinin büyük ölçüde kömürle çalışan santrallerden sağlandığı kuzeydoğu eyaletlerinde çok sayıda kentte habersiz enerji kesintileri yaşanmıştı. İç, güney ve doğu eyaletlerinde birçok fabrika ve imalathaneye kesintili elektrik verilmesi üretimde sıkıntılara yol açmıştı.
Kesintiler nedeniyle Apple ve Tesla gibi büyük küresel şirketlerin yanı sıra küresel imalat zincirlerinde önemli rolü olan çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme, üretime ara vermek zorunda kalmıştı.
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