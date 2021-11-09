Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211109/cinde-bu-yil-sellerde-560-kisi-oldu-1050605286.html
Çin'de bu yıl sellerde 560 kişi öldü
Çin'de bu yıl sellerde 560 kişi öldü
Çin'de bu yıl farklı bölgelerde yaşanan sellerde 560 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T01:29+0300
2021-11-09T01:29+0300
dünya
çin
sel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045013218_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_2325273f99f562634a66c02864e5befb.jpg
Bu yıl Çin'in farklı bölgelerinde yaşanan sellerin bilançosu ağır oldu.The Paper internet sitesinin haberine göre, Afet Yönetim Bakan Yardımcısı Cou Şuevın, düzenlediği basın toplantısında, ülkede ocak ve ekim ayları arasında yaşanan sel felaketlerinin 58.9 milyon insanın hayatını etkilediğini belirtti. Cou, sellerde şimdiye kadar 560 can kaybı yaşandığını kaydetti. Bu yılki sel felaketlerinin önceki yıllara göre çok daha şiddetli olduğuna dikkati çeken Cou, seller nedeniyle 203 bin evin çöktüğünü, 3 milyon 510 bin kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti. Cou, sel felaketlerinin 240.6 milyar yuan (27.6 milyar dolar) maddi hasara yol açtığı bilgisini paylaştı. Çin'de bu yıl temmuz ayından itibaren Şansi, Inan ve Hubey eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri yaşanmıştı. Seller, nehirlerin taşmasına, bentlerin yıkılmasına ve barajların hasar görmesine neden olmuştu.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045013218_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_81ffb42e907e19a682e9ab48d22726c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, sel

Çin'de bu yıl sellerde 560 kişi öldü

01:29 09.11.2021
© REUTERS / STRINGERÇin, sel, sağanak
Çin, sel, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / STRINGER
Abone ol
Çin'de bu yıl farklı bölgelerde yaşanan sellerde 560 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bu yıl Çin'in farklı bölgelerinde yaşanan sellerin bilançosu ağır oldu.
The Paper internet sitesinin haberine göre, Afet Yönetim Bakan Yardımcısı Cou Şuevın, düzenlediği basın toplantısında, ülkede ocak ve ekim ayları arasında yaşanan sel felaketlerinin 58.9 milyon insanın hayatını etkilediğini belirtti.
Cou, sellerde şimdiye kadar 560 can kaybı yaşandığını kaydetti. Bu yılki sel felaketlerinin önceki yıllara göre çok daha şiddetli olduğuna dikkati çeken Cou, seller nedeniyle 203 bin evin çöktüğünü, 3 milyon 510 bin kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.
Cou, sel felaketlerinin 240.6 milyar yuan (27.6 milyar dolar) maddi hasara yol açtığı bilgisini paylaştı.
Çin'de bu yıl temmuz ayından itibaren Şansi, Inan ve Hubey eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri yaşanmıştı. Seller, nehirlerin taşmasına, bentlerin yıkılmasına ve barajların hasar görmesine neden olmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:39BM: Yemen'deki çatışmalarda 3 ayda 170 sivil öldü, 359 sivil yaralandı
02:33İngiltere, Sinovac'ı onaylı aşılar listesine ekleyecek
02:27Birleşmiş Milletler: Etiyopya büyüyen bir iç savaşa sürükleniyor
02:23Nijer'de okulda yangın: 25 ölü
02:18ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, Trump'la ilişkili 6 kişiyi ifadeye çağırdı
02:12İmamoğlu'ndan Cüneyt Arkın'a ziyaret
01:54Gökbilimciler rekor sayıda kütleçekimsel dalga tespit etti
01:49Tunç Soyer: Çelik gibi sabrım var, iyilikten ayrılmayacağım
01:34İngiltere'de, salgın boyunca kullanmadıkları ürünleri satın alanlar 6.6 milyar sterlin harcadı
01:29Çin'de bu yıl sellerde 560 kişi öldü
01:27Rus Dışişleri: Ryabkov, Belçikalı diplomatla stratejik istikrar ve silah kontrolünü görüştü
01:15Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares ile görüştü
01:03Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava ulaşımına sis engeli
01:00Türkiye genelinde doğalgaz ulaşan ilçe ve belde sayısı 971’e yükselecek
00:57Fransa'da kilise, cinsel istismar mağduru tazminatları için varlıklarını satacak
00:43Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
00:39Şehit Anaları Derneği Başkanı Akbaba: Ben yargılanırken neredeydiniz, ben şehit anası değil miyim?
00:32ABD, REvil korsanları hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül ilan etti
00:32Mehmet Ağar’dan Mehmet Eymür’e: Söyledikleri doğru olsaydı, 'MİT Müsteşarı' olarak emekli olurdu
00:22Şili Devlet Başkanı Pinera hakkında vergi kaçakçılığı iddiasıyla iddianame hazırlandı