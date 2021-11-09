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Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir
Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda, "Sayın Kılıçdaroğlu, senin kabul etmediğin tezkere sayesinde terörü yok edeceğiz"... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
mhp
devlet bahçeli
politika
tbmm
kemal kılıçdaroğlu
terör
iktidar
hükümet
tezkere
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Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
https://tr.sputniknews.com/20211108/milli-savunma-bakani-akar-mehmetcigin-moralini-bozmayalim-tezkere-ayni-tezkeredir-1050573846.html
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mhp, devlet bahçeli, politika, tbmm, kemal kılıçdaroğlu, terör, iktidar, hükümet, tezkere, millet ittifakı

Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir

11:00 09.11.2021 (güncellendi: 11:51 09.11.2021)
© AADevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda, "Sayın Kılıçdaroğlu, senin kabul etmediğin tezkere sayesinde terörü yok edeceğiz" dedi.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Adına Millet İttifakı denen, gerçekte 'zillet ittifakı' olanlar Türkiye'nin önünü kesmek için sanki yarış halinde.
Türkiye'nin fren tutmayan kutuplaşması, CHP'nin tarihi ile özdeştir, CHP'nin tarihidir.
HDP'nin kuklasına dönen, PKK'nın eline düşen CHP'nin hali, utanç vesikasıdır.
İyice sıkışan Kılıçdaroğlu soluğu Yozgat'ta aldı, 'Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler' dedi. Sayın Kılıçdaroğlu, Kandil'de yuva değil mağara delikleri vardır. Senin kabul etmediğin tezkere sayesinde terörü yok edeceğiz. Ağzına PKK'yı bir kere al da görelim.
Sayın Kılıçdaroğlu ne hallere düştün. Seni ele geçiren kimdir? Türkiye'nin bir meselesini yabancı büyükelçilere hangi hakla şikayet edip yardım dileniyorsun? Hiç mi utanmadın?
CHP, HDP ve diğerleri istedikleri kadar tezkereye hayır desinler, yararsızdır, herhangi bir tesir uyandıramayacaktır. Türkiye, tezkere kaçaklarına siyasi tasdiknamelerini çoktan hazırlamıştır.
Bizi biz yapan ne varsa hedef alınmaktadır. Aziz milletimiz, şehitlerimiz, üzerimizdeki haklarını helal etsinler. Açık açık söylüyorum bir şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu edepsizlik, kansızlık, içinde insan sevgisi hissi olan hepimizin yüreğini dağlamıştır
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