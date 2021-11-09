Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir

Adına Millet İttifakı denen, gerçekte 'zillet ittifakı' olanlar Türkiye'nin önünü kesmek için sanki yarış halinde. Adına Millet İttifakı denen, gerçekte 'zillet ittifakı' olanlar Türkiye'nin önünü kesmek için sanki yarış halinde.

Türkiye'nin fren tutmayan kutuplaşması, CHP'nin tarihi ile özdeştir, CHP'nin tarihidir. Türkiye'nin fren tutmayan kutuplaşması, CHP'nin tarihi ile özdeştir, CHP'nin tarihidir.

HDP'nin kuklasına dönen, PKK'nın eline düşen CHP'nin hali, utanç vesikasıdır. HDP'nin kuklasına dönen, PKK'nın eline düşen CHP'nin hali, utanç vesikasıdır.

İyice sıkışan Kılıçdaroğlu soluğu Yozgat'ta aldı, 'Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler' dedi. Sayın Kılıçdaroğlu, Kandil'de yuva değil mağara delikleri vardır. Senin kabul etmediğin tezkere sayesinde terörü yok edeceğiz. Ağzına PKK'yı bir kere al da görelim. İyice sıkışan Kılıçdaroğlu soluğu Yozgat'ta aldı, 'Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler' dedi. Sayın Kılıçdaroğlu, Kandil'de yuva değil mağara delikleri vardır. Senin kabul etmediğin tezkere sayesinde terörü yok edeceğiz. Ağzına PKK'yı bir kere al da görelim.

Sayın Kılıçdaroğlu ne hallere düştün. Seni ele geçiren kimdir? Türkiye'nin bir meselesini yabancı büyükelçilere hangi hakla şikayet edip yardım dileniyorsun? Hiç mi utanmadın? Sayın Kılıçdaroğlu ne hallere düştün. Seni ele geçiren kimdir? Türkiye'nin bir meselesini yabancı büyükelçilere hangi hakla şikayet edip yardım dileniyorsun? Hiç mi utanmadın?

CHP, HDP ve diğerleri istedikleri kadar tezkereye hayır desinler, yararsızdır, herhangi bir tesir uyandıramayacaktır. Türkiye, tezkere kaçaklarına siyasi tasdiknamelerini çoktan hazırlamıştır. CHP, HDP ve diğerleri istedikleri kadar tezkereye hayır desinler, yararsızdır, herhangi bir tesir uyandıramayacaktır. Türkiye, tezkere kaçaklarına siyasi tasdiknamelerini çoktan hazırlamıştır.