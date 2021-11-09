https://tr.sputniknews.com/20211109/disisleri-bakani-cavusoglu-ispanyol-mevkidasi-albares-ile-gorustu-1050604943.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı'nın (UNAOC) Cenevre Ofisi açılışı sonrası, İspanya Dışişleri Bakanı Jose... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

ispanya

mevlüt çavuşoğlu

birleşmiş milletler (bm)

jose manuel albares

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Görüşmeye dair Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Albares ile Ankara'da düzenlenecek 7. Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirve hazırlıklarını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, UNAOC Cenevre Ofisi açılışı sonrası düzenlenen "Bir İnsanlık (One Humanity)" konseri öncesinde konuşma yapmıştı. Medeniyetler İttifakı nedir?Türkiye ve İspanya'nın öncülüğünde 2005'te kurulan UNAOC, Müslüman ülkeler ile Batılı toplumlar arasında karşılıklı şüphe, korku ve kutuplaşma ortamının çeşitli aşırı unsurlarca istismar edilmesini önlemeyi amaçlıyor.UNAOC, bünyesinde BM üyesi 127 ülke ve 28 uluslararası kuruluşu barındırıyor.Merkezi New York’ta bulunan UNAOC, Cenevre'de ofis açarak BM üyesi ülkelerle iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

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ispanya, mevlüt çavuşoğlu, birleşmiş milletler (bm), jose manuel albares