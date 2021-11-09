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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares ile görüştü
© Fotoğraf : Twitter Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı'nın (UNAOC) Cenevre Ofisi açılışı sonrası, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.
© Fotoğraf : Twitter
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı'nın (UNAOC) Cenevre Ofisi açılışı sonrası, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.
Görüşmeye dair Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Albares ile Ankara'da düzenlenecek 7. Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirve hazırlıklarını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.
#İspanya DB Jose Manuel Albares ile Ankara'da düzenlenecek 7.Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirve hazırlıklarını değerlendirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 8, 2021
Hemos repasado los preparativos de la VII.Cumbre Intergubernamental #Turquía-#España con @jmalbares, Ministro de Asuntos Exteriores de España.🇹🇷🇪🇸 pic.twitter.com/FidwKj5geZ
Çavuşoğlu, UNAOC Cenevre Ofisi açılışı sonrası düzenlenen "Bir İnsanlık (One Humanity)" konseri öncesinde konuşma yapmıştı.
Medeniyetler İttifakı nedir?
Türkiye ve İspanya'nın öncülüğünde 2005'te kurulan UNAOC, Müslüman ülkeler ile Batılı toplumlar arasında karşılıklı şüphe, korku ve kutuplaşma ortamının çeşitli aşırı unsurlarca istismar edilmesini önlemeyi amaçlıyor.
UNAOC, bünyesinde BM üyesi 127 ülke ve 28 uluslararası kuruluşu barındırıyor.
Merkezi New York’ta bulunan UNAOC, Cenevre'de ofis açarak BM üyesi ülkelerle iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.