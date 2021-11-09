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Diyanet’ten 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı
Diyanet’ten 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayımlanan mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yılında saygıyla anıyor; geçmişten... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T22:54+0300
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türkiye
mustafa kemal atatürk
diyanet işleri başkanlığı
10 kasım
mesaj
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan mesajda, lşu ifadelere yer verildi:
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mustafa kemal atatürk, diyanet işleri başkanlığı, 10 kasım, mesaj

Diyanet’ten 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı

22:54 09.11.2021
© AADiyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayımlanan mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yılında saygıyla anıyor; geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan mesajda, lşu ifadelere yer verildi:
“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yılında saygıyla anıyor; geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyoruz. Kahraman ecdadımızın büyük fedakârlıklarla bizlere emanet ettiği vatanımızı ve medeniyet değerlerimizi her daim güçlendirerek geleceğe taşımak, şanlı tarihimize ve aziz milletimize vefa borcumuzdur. Hürriyetine meftun bir milletin mensupları olarak bugün bizlere düşen, bu mukaddes vatanı ilim, irfan ve hikmetle yüceltmek; devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için var gücümüzle çalışmaktır..”
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