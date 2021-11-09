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Donetsk: Ukraynalı güçler, Donbass'taki Staromarevka köyünü ele geçirdi
Donetsk: Ukraynalı güçler, Donbass'taki Staromarevka köyünü ele geçirdi
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukraynalı güçlerin Donbass'taki temas hattında bulunan Staromarevka köyünü ele... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T15:07+0300
2021-11-09T15:07+0300
dünya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
donbass
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Sputnik'e demeç veren Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, "Ukraynalı silahlı oluşumlar, ilerleyişini sürdürerek Staromarevka köyünü ele geçirdi, oraya Ukrayna bayrağı dikti, yeni tahkimat yapıları dikti ve siperleri teçhizatla donattı" dedi.Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin üçlü temas grubundaki yetkili temsilcisi de olan Nikonorova, Staromarevka köyünün Minsk anlaşmayı uyarınca 'gri bölge' olarak belirlenerek askerden arındırıldığını, daha önce Ukrayna veya Donetsk'in kontrolünde bulunmadığını da vurguladı. Donetsk Halk Cumhuriyeti yönetiminin Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi aracılığıyla Ukrayna yönetimine bu faaliyetleri durdurması gerektiğini bildirmeye çalıştığını anlatan Nikonorova, ancak Kiev'in bu çağrıları görmezden geldiğinin altını çizdi.Ekim sonunda, Ukraynalı 'Babel' haber sitesinin Ukrayna Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kiev'e bağlı güçlerin Staromarevka köyünü kontrolü altına aldığı öne sürülmüştü. Daha sonra Ukrayna ordusu bu haberi tekzip etmişti.Babel'in haberindeki bilgiye göre 2020 yılında Staromarevka'da 7'si çocuk 150 kişi yaşıyordu. Köyde 8 yıldır merkezi su tedarik sistemi, market, eczane ve hastane bulunmuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211105/donetskten-asiri-sagci-yarosun-ukrayna-silahli-kuvvetleri-bas-komutani-danismani-yapilmasina-tepki-1050522152.html
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ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, donbass

Donetsk: Ukraynalı güçler, Donbass'taki Staromarevka köyünü ele geçirdi

15:07 09.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDonbass
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukraynalı güçlerin Donbass'taki temas hattında bulunan Staromarevka köyünü ele geçirdiğini duyurdu.
Sputnik'e demeç veren Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, "Ukraynalı silahlı oluşumlar, ilerleyişini sürdürerek Staromarevka köyünü ele geçirdi, oraya Ukrayna bayrağı dikti, yeni tahkimat yapıları dikti ve siperleri teçhizatla donattı" dedi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin üçlü temas grubundaki yetkili temsilcisi de olan Nikonorova, Staromarevka köyünün Minsk anlaşmayı uyarınca 'gri bölge' olarak belirlenerek askerden arındırıldığını, daha önce Ukrayna veya Donetsk'in kontrolünde bulunmadığını da vurguladı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti yönetiminin Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi aracılığıyla Ukrayna yönetimine bu faaliyetleri durdurması gerektiğini bildirmeye çalıştığını anlatan Nikonorova, ancak Kiev'in bu çağrıları görmezden geldiğinin altını çizdi.

Ekim sonunda, Ukraynalı 'Babel' haber sitesinin Ukrayna Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kiev'e bağlı güçlerin Staromarevka köyünü kontrolü altına aldığı öne sürülmüştü. Daha sonra Ukrayna ordusu bu haberi tekzip etmişti.
Babel'in haberindeki bilgiye göre 2020 yılında Staromarevka'da 7'si çocuk 150 kişi yaşıyordu. Köyde 8 yıldır merkezi su tedarik sistemi, market, eczane ve hastane bulunmuyor.
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