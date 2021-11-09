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https://tr.sputniknews.com/20211109/draketen-astroworld-festivalindeki-facia-sonrasi-ilk-aciklama-yikici-bir-trajedi-1050625314.html
Travis Scott'tan Astroworld'deki izdihamda ölenlerin cenaze masraflarını karşılama teklifi
Travis Scott'tan Astroworld'deki izdihamda ölenlerin cenaze masraflarını karşılama teklifi
Dünyaca ünlü rap müzisyeni Travis Scott, Teksas'taki Astroworld festivalinde meydana gelen facianın ardından açıklama yaparak hayatını kaybedenlerin... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T15:28+0300
2021-11-09T15:30+0300
dünya
festival
izdiham
drake
travis scott
astroworld
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ABD'li dünyaca ünlü rap müzisyeni Travis Scott, geçen hafta ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen Astroworld müzik festivalinde Drake ile sahne aldığı sırada yaşanan izdihamda 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı.Hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi destek sağlamaya hazır olduğunu belirten Scott, cenaze masraflarını ödemeyi teklif etti.'Soruşturmanın sürmesi için polisle işbirliği içindeyiz'Asıl adı Aubrey Drake Graham olan ünlü Kanadalı rap müzisyeni Drake de ilk açıklamasını yaparak hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu kaydetti.Instagram hesabından paylaşımda bulunan Drake, "Son birkaç günü bu yıkıcı trajediyi idrak etmeye çalışarak geçirdim" dedi.Hayatını kaybedenlerin aileleri, dostları ve acı çeken herkes için üzüntülü olduğunu kaydeden Drake, hepsi için dua etmeyi sürdüreceğini belirtti.Drake, soruşturmanın sürmesi için polisle işbirliği içinde olduklarını da sözlerine ekledi.Facianın kurbanları konuştu: Çöp gibi ezdilerÖte yandan konser sırasında yaşanan faciada hayatını kaybeden isimlerden birinin avukatı, yaptığı açıklamada, sonra ölen sekiz kurbandan birinin vücudunun konser alanındaki kalabalık tarafından 'bir çöp parçası gibi ezildiğini' söyledi.Washington'da yaşayan 21 yaşındaki Axel Acosta, Scott'ın performansı sırasında kaos başladığında ön tarafta bulunuyordu ve kalabalığın sahneye doğru akın etmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.Acosta’nın avukatı, "Axel eğlenmek için katıldığı bir konserin çamurlu yerlerinde öldü" dedi.Texas Austin Üniversitesi’nde 21 yaşındaki bir üniversite öğrencisi olan Justin Pourat, Cuma günkü gösteride kapana kısıldığını aktardı.Business Insider’a konuşan Pourat, "Uzun bir süre hareket edemedik" dedi. Daha sonra yere itildiğini ve insanların üzerine bastığını aktaran Pourat, birinin kaostan çıkmasına yardım ettiğini belirterek, "Eğer o olmasaydı nasıl kurtulacağımı bilmiyorum" diye konuştu.Pourat, yaptığı açıklamada, 'görmezden gelinen' yardım çığlıkları duyduğunu söyledi. Yerlerde ezilen insanlar olduğunu belirten Pourat, "Yerdeyken üzerine basılmış insanlar gördüm. Cansızlardı. Adeta Game of Thrones’tan bir sahne gibiydi" dedi.Bununla beraber kurbanlar arasında 14 yaşındaki bir öğrenci, iki en iyi arkadaş ve nişanlısını kaostan kurtaran bir adam bulunduğu belirtildi. Teksas polisi, 9 yaşındaki bir çocuğun ise komada olduğunu ve durumunun ciddi olduğunu açıkladı.2 gün sürecek olan festivalin ilk gecesinde yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetmiş ve 300'den fazla kişi yaralanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211108/travis-scott-ve-drakee-olumlerin-yasandigi-astroworld-festivalinde-kalabaligi-kiskirtmaktan-dava-1050576499.html
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festival, izdiham, drake, travis scott, astroworld

Travis Scott'tan Astroworld'deki izdihamda ölenlerin cenaze masraflarını karşılama teklifi

15:28 09.11.2021 (güncellendi: 15:30 09.11.2021)
© REUTERS / Twitter / @ONACASELLAAstroworld festivali
Astroworld festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / Twitter / @ONACASELLA
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Dünyaca ünlü rap müzisyeni Travis Scott, Teksas'taki Astroworld festivalinde meydana gelen facianın ardından açıklama yaparak hayatını kaybedenlerin ailelerinin cenaze masraflarını üstlenmeyi teklif ettti.
ABD'li dünyaca ünlü rap müzisyeni Travis Scott, geçen hafta ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen Astroworld müzik festivalinde Drake ile sahne aldığı sırada yaşanan izdihamda 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi destek sağlamaya hazır olduğunu belirten Scott, cenaze masraflarını ödemeyi teklif etti.

'Soruşturmanın sürmesi için polisle işbirliği içindeyiz'

Asıl adı Aubrey Drake Graham olan ünlü Kanadalı rap müzisyeni Drake de ilk açıklamasını yaparak hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu kaydetti.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Drake, "Son birkaç günü bu yıkıcı trajediyi idrak etmeye çalışarak geçirdim" dedi.
Hayatını kaybedenlerin aileleri, dostları ve acı çeken herkes için üzüntülü olduğunu kaydeden Drake, hepsi için dua etmeyi sürdüreceğini belirtti.
Drake, soruşturmanın sürmesi için polisle işbirliği içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Facianın kurbanları konuştu: Çöp gibi ezdiler

Öte yandan konser sırasında yaşanan faciada hayatını kaybeden isimlerden birinin avukatı, yaptığı açıklamada, sonra ölen sekiz kurbandan birinin vücudunun konser alanındaki kalabalık tarafından 'bir çöp parçası gibi ezildiğini' söyledi.
Washington'da yaşayan 21 yaşındaki Axel Acosta, Scott'ın performansı sırasında kaos başladığında ön tarafta bulunuyordu ve kalabalığın sahneye doğru akın etmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.
Acosta’nın avukatı, "Axel eğlenmek için katıldığı bir konserin çamurlu yerlerinde öldü" dedi.
Texas Austin Üniversitesi’nde 21 yaşındaki bir üniversite öğrencisi olan Justin Pourat, Cuma günkü gösteride kapana kısıldığını aktardı.
Business Insider’a konuşan Pourat, "Uzun bir süre hareket edemedik" dedi. Daha sonra yere itildiğini ve insanların üzerine bastığını aktaran Pourat, birinin kaostan çıkmasına yardım ettiğini belirterek, "Eğer o olmasaydı nasıl kurtulacağımı bilmiyorum" diye konuştu.
Pourat, yaptığı açıklamada, 'görmezden gelinen' yardım çığlıkları duyduğunu söyledi. Yerlerde ezilen insanlar olduğunu belirten Pourat, "Yerdeyken üzerine basılmış insanlar gördüm. Cansızlardı. Adeta Game of Thrones’tan bir sahne gibiydi" dedi.
Bununla beraber kurbanlar arasında 14 yaşındaki bir öğrenci, iki en iyi arkadaş ve nişanlısını kaostan kurtaran bir adam bulunduğu belirtildi. Teksas polisi, 9 yaşındaki bir çocuğun ise komada olduğunu ve durumunun ciddi olduğunu açıkladı.
2 gün sürecek olan festivalin ilk gecesinde yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetmiş ve 300'den fazla kişi yaralanmıştı.
Travis Scott - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
YAŞAM
Travis Scott ve Drake'e ölümlerin yaşandığı Astroworld festivalinde kalabalığı kışkırtmaktan dava
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