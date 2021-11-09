https://tr.sputniknews.com/20211109/dunya-uzun-bir-kuraklik-doneminin-ardindan-buyuk-yagmur-firtinalarinin-yasanacagi-doneme-girebilir-1050616586.html

'Dünya uzun bir kuraklık döneminin ardından büyük yağmur fırtınalarının yaşanacağı döneme girebilir'

'Dünya uzun bir kuraklık döneminin ardından büyük yağmur fırtınalarının yaşanacağı döneme girebilir'

Yeni araştırmalar, Dünya'nın antik tarihinde 'sera dönemleri' olarak adlandırılan aşırı sıcaklıkların yaşandığı zamanlarda yoğun bir kuraklık dönemi... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T12:28+0300

2021-11-09T12:28+0300

2021-11-09T12:28+0300

yaşam

aşırı sıcaklar

yağmur

iklim değişikliği

fırtına

dünya

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Nature'da yayınlanan bir makalede araştırmacılar, Dünya'nın 'sera dönemleri' olarak adlandırılan ve aşırı sıcakların görüldüğü zamanlarda yoğun bir kuraklık geçirdikten sonra devasa boyutlu yağmur fırtınaları görüldüğünü ifade etti.Makaleye göre döngüler, milyarlarca yıl öncesinde gezegendeki sıcaklıkların bugünden 11 ila 17 derece arasında daha yüksek olduğu dönemlerde meydana geldi.Araştırma, geleceğin Dünyasının nasıl görünebileceği konusunda fikir vermenin yanında, şu anda deneyimlenen küresel ısınmanın hava olaylarına etkisine de ışık tutuyor.Araştırmanın Dünya ve Güneş Sistemi'nin ötesinde, uzak yıldızların yörüngesinde bulunan gezegenlerdeki koşulların anlaşılmasına yardımcı olacağı düşünülüyor.Makalenin baş yazarı olan Harvard Üniversitesi'nden çevre bilimci Jacob Seeley, bugün tropik bölgelerinde derininde her zaman yağmur yağdığının görüldüğünü belirtti.'Saatlerce sürecek bir tufana neden olabilir'Seeley, "Ancak, aşırı sıcak iklimlerde, okyanusun büyük bir bölümünde birden fazla hiç yağmurun yağmadığı günlerin olabileceğini gördük. Ardından aniden, neredeyse tüm alan üzerinde muazzam miktarda yağmur yağdıran büyük bir yağmur fırtınası patlar. Sonra birkaç gün sessiz kalır ve durum tekrar eder" dedi.Bunu 'devasa bir pil şarj etmeye' benzeten Seeley, büyük miktarda buharlaşmanın soğumayla birlikte saatlerde sürecek bir tufana neden olabileceği bilgisini verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211022/abdnin-iklim-degisikligi-hakkinda-ulusal-istihbarat-tahminine-gore-gelecek-distopik-filmden-beter-1050098342.html

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aşırı sıcaklar, yağmur, iklim değişikliği, fırtına, dünya