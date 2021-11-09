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'e-Duruşma' uygulaması 81 ilde başladı
'e-Duruşma' uygulaması 81 ilde başladı
Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma', bugün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T12:15+0300
2021-11-09T12:15+0300
türkiye
adalet bakanlığı
savcı
abdulhamit gül
mahkeme
hakim
duruşma
e-duruşma
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, duruşmalarda sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma'nın bugün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladığını belirtti.Gül, "Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Yargı Reformu Strateji Belgesindeki dijital dönüşüm hedefleri kapsamında Adalet Bakanlığı mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-duruşma, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının yanı sıra avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210906/adalet-bakanligi-26-sozlesmeli-bilisim-personeli-alacak-1048639737.html
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adalet bakanlığı, savcı, abdulhamit gül, mahkeme, hakim, duruşma, e-duruşma

'e-Duruşma' uygulaması 81 ilde başladı

12:15 09.11.2021
© AAMahkeme, yargı , dava
Mahkeme, yargı , dava - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
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Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma', bugün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, duruşmalarda sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma'nın bugün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladığını belirtti.
Gül, "Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Yargı Reformu Strateji Belgesindeki dijital dönüşüm hedefleri kapsamında Adalet Bakanlığı mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-duruşma, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının yanı sıra avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.
Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
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