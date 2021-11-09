Edirne'de mahsur kaldığı yerden itfaiyenin kurtardığı kediyi mahalleli sahiplendi

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Mahalle sakinlerinden Yücel Alkan da birçok kişinin kedinin kurtarılması için yardımcı olduğunu belirterek, "4-5 gündür bu yavrucuk oradaydı. Bir türlü alamadık. Sağ olsunlar kurtardılar. Kardeşimiz geçici olarak sahiplendi. İsteyen birine verecek" diye konuştu.