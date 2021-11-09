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Edirne'de mahsur kaldığı yerden itfaiyenin kurtardığı kediyi mahalleli sahiplendi
Edirne'de mahsur kaldığı yerden itfaiyenin kurtardığı kediyi mahalleli sahiplendi
Edirne'de mahsur kaldığı binanın çatısından kurtarılan kedi yavrusu, mahalleli tarafından sahiplenildi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, edirne, kedi, itfaiye, фото

Edirne'de mahsur kaldığı yerden itfaiyenin kurtardığı kediyi mahalleli sahiplendi

03:16 09.11.2021
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Edirne'de mahsur kaldığı binanın çatısından kurtarılan kedi yavrusu, mahalleli tarafından sahiplenildi.
© İHA / MEHMET BASMACI

Fatih Mahallesi Şehit Cengiz Karaca Sokak'ta kullanılmayan bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi gören çevre sakinleri, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

Fatih Mahallesi Şehit Cengiz Karaca Sokak&#x27;ta kullanılmayan bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi gören çevre sakinleri, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi. - Sputnik Türkiye
1/7
© İHA / MEHMET BASMACI

Fatih Mahallesi Şehit Cengiz Karaca Sokak'ta kullanılmayan bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi gören çevre sakinleri, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

© İHA / MEHMET BASMACI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çatıya çıkarak kediyi kurtarmak istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çatıya çıkarak kediyi kurtarmak istedi. - Sputnik Türkiye
2/7
© İHA / MEHMET BASMACI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çatıya çıkarak kediyi kurtarmak istedi.

© İHA / MEHMET BASMACI

Korkuyla binanın yanındaki ağaca tırmanan kedi bir dalda mahsur kaldı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri file yardımıyla kediyi yakalayarak ağaçtan indirdi.

Korkuyla binanın yanındaki ağaca tırmanan kedi bir dalda mahsur kaldı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri file yardımıyla kediyi yakalayarak ağaçtan indirdi. - Sputnik Türkiye
3/7
© İHA / MEHMET BASMACI

Korkuyla binanın yanındaki ağaca tırmanan kedi bir dalda mahsur kaldı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri file yardımıyla kediyi yakalayarak ağaçtan indirdi.

© AA

Mama ve su verilen kedi yavrusu, mahalle sakini Ayşe Ersoy tarafından geçici olarak sahiplenildi.

Mama ve su verilen kedi yavrusu, mahalle sakini Ayşe Ersoy tarafından geçici olarak sahiplenildi. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA

Mama ve su verilen kedi yavrusu, mahalle sakini Ayşe Ersoy tarafından geçici olarak sahiplenildi.

© AA

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin sesini birkaç gündür duyduğunu ama yerini tespit edemediğini söyledi.

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin sesini birkaç gündür duyduğunu ama yerini tespit edemediğini söyledi. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin sesini birkaç gündür duyduğunu ama yerini tespit edemediğini söyledi.

© AA

Kedinin bugün çatıda olduğunu fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istediklerini belirten Ersoy, "Çağırdık itfaiye ekiplerini. Kedi çok inatçı çıktı, çok korktu. Çok şükür kurtardık ekiplerin sayesinde. Şimdi güzel bir yuva bulana kadar benimle kalacak" dedi.

Kedinin bugün çatıda olduğunu fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istediklerini belirten Ersoy, &quot;Çağırdık itfaiye ekiplerini. Kedi çok inatçı çıktı, çok korktu. Çok şükür kurtardık ekiplerin sayesinde. Şimdi güzel bir yuva bulana kadar benimle kalacak&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA

Kedinin bugün çatıda olduğunu fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istediklerini belirten Ersoy, "Çağırdık itfaiye ekiplerini. Kedi çok inatçı çıktı, çok korktu. Çok şükür kurtardık ekiplerin sayesinde. Şimdi güzel bir yuva bulana kadar benimle kalacak" dedi.

© AA

Mahalle sakinlerinden Yücel Alkan da birçok kişinin kedinin kurtarılması için yardımcı olduğunu belirterek, "4-5 gündür bu yavrucuk oradaydı. Bir türlü alamadık. Sağ olsunlar kurtardılar. Kardeşimiz geçici olarak sahiplendi. İsteyen birine verecek" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Yücel Alkan da birçok kişinin kedinin kurtarılması için yardımcı olduğunu belirterek, &quot;4-5 gündür bu yavrucuk oradaydı. Bir türlü alamadık. Sağ olsunlar kurtardılar. Kardeşimiz geçici olarak sahiplendi. İsteyen birine verecek&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA

Mahalle sakinlerinden Yücel Alkan da birçok kişinin kedinin kurtarılması için yardımcı olduğunu belirterek, "4-5 gündür bu yavrucuk oradaydı. Bir türlü alamadık. Sağ olsunlar kurtardılar. Kardeşimiz geçici olarak sahiplendi. İsteyen birine verecek" diye konuştu.

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