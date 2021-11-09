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https://tr.sputniknews.com/20211109/egede-turk-karasularina-itilen-172-gocmen-kurtarildi-1050608845.html
Ege'de Türk karasularına itilen 172 göçmen kurtarıldı
Ege'de Türk karasularına itilen 172 göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme, Dikili ve Foça ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen toplam 172 düzensiz... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T06:00+0300
2021-11-09T05:59+0300
türkiye
yunanistan
operasyon
göçmen
ege denizi
kurtarma operasyonu
sahil güvenlik ege deniz bölge komutanlığı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Kasım saat 07.00 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.Ekipler, 6 Kasım saat 04.10 sıralarında da Dikili ilçesi Bademli açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Yine Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.Lastik bot batırılmışAynı gün saat 05.10 sıralarında Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti. Burada da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına lastik bot içerisinde geri itilen ve lastik botlarının batması sebebiyle bölgede bulunan bir balıkçı teknesi üzerine alınan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.Mobil radar tespit ettiSahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Kasım sabahı saat 09.15 sıralarında da Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğunu tespit etti. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, mobil radarla tespit edilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.Ekipler, 7 Kasım saat 01.17 sıralarında, Çeşme ilçesi Mersinli Koyu açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.Yunanistan ölüme ittiSahil Güvenlik ekipleri, 7 Kasım saat 01.40 sıralarında, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 52 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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yunanistan, operasyon, göçmen, ege denizi, kurtarma operasyonu, sahil güvenlik ege deniz bölge komutanlığı

Ege'de Türk karasularına itilen 172 göçmen kurtarıldı

06:00 09.11.2021
© İHAEge'de Türk karasularına itilen 172 göçmen kurtarıldı
Ege'de Türk karasularına itilen 172 göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© İHA
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İzmir'in Çeşme, Dikili ve Foça ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen toplam 172 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Kasım saat 07.00 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Ekipler, 6 Kasım saat 04.10 sıralarında da Dikili ilçesi Bademli açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Yine Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Lastik bot batırılmış

Aynı gün saat 05.10 sıralarında Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti. Burada da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına lastik bot içerisinde geri itilen ve lastik botlarının batması sebebiyle bölgede bulunan bir balıkçı teknesi üzerine alınan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Mobil radar tespit etti

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Kasım sabahı saat 09.15 sıralarında da Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğunu tespit etti. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, mobil radarla tespit edilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ekipler, 7 Kasım saat 01.17 sıralarında, Çeşme ilçesi Mersinli Koyu açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Yunanistan ölüme itti

Sahil Güvenlik ekipleri, 7 Kasım saat 01.40 sıralarında, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 52 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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