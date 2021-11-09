https://tr.sputniknews.com/20211109/elmali-davasinda-istenen-cezalar-belli-oldu-anne-ve-uvey-baba-icin-70er-yil-hapis-istendi-1050623092.html

Elmalı davasında istenen cezalar belli oldu: Anne ve üvey baba için 70’er yıl hapis istendi

Elmalı davasında istenen cezalar belli oldu: Anne ve üvey baba için 70’er yıl hapis istendi

Antalya'nın Finike ilçesinde kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan anne Merve A, üvey baba Rahmi... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T14:50+0300

2021-11-09T14:50+0300

2021-11-09T14:54+0300

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çocuklara yönelik cinsel istismar

elmalı davası

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Antalya'nın Finike ilçesinde kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ile suça sürüklenen 15 yaşındaki dayı S.C.G. hakkında Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nin savcısı mütalaada anne ve üvey babanın 70 yıldan, dayının da 30 yıldan az olmamak kaydıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarına ve tutuklanmalarına karar verilmesini istedi. Duruşma, 15 Kasım'da görülecek.Balıkesir'de geçen yıl Haziran ayında savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan 2 torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve A., onun eşi Rahmi A. ve kadının erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanındaki istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.Kız çocuk, ifadesinde anne ve babasının ayrıldığını, annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyledi. G.E.G. isimli kız çocuk geçen yıl, üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Yaşadıklarıyla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.C.G.'den şikayetçi olan kız çocuk anneannesi ve dayısından da fiziksel şiddet gördüğünü anlattı. Savcıya ifade veren erkek çocuk da fiziksel şiddet ve istismara maruz kaldığını anlattı. Çocukların yaptıkları resimler, soruşturma dosyasına girdi.Soruşturma kapsamında yakalanıp gözaltına alınan anne Merve A. ile Rahmi A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanıklar Merve A. ve Rahmi A., üçüncü duruşmada yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Çocuklar ise devlet korumasına alındı.Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Ahmet Karakaya'nın imzasını taşıyan mütalaada, anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ve suça sürüklenen çocuk dayı S.C.G.'nin olay tarihinde 12 yaşından küçük olan iki çocuğa karşı cinsel istismar ve sistematik bir şekilde eziyet suçunu işledikleri iddia edildi. Savcı, anne ve üvey babanın 70 yıldan, dayının da 30 yıldan az olmamak kaydıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarına karar verilmesini istedi.

https://tr.sputniknews.com/20210917/elmali-davasinda-6-durusma-tutuklama-talebine-ret-1049006510.html

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balıkesir, cinsel istismar, istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, elmalı davası