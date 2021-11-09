https://tr.sputniknews.com/20211109/erdogan-salgin-sartlarina-ragmen-turkiyenin-gelecegine-inanan-yatirimcilari-tebrik-ediyorum-1050621519.html

Erdoğan: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz

Erdoğan: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planladıklarını açıklayarak, "Akkuyu Santrali'nin ardından... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T14:20+0300

2021-11-09T14:20+0300

2021-11-09T14:47+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

doğalgaz

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

nükleer

şehir hastanesi

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:- Salgın şartlarına rağmen Türkiye'nin geleceğine inanan yatırımcıları tebrik ediyorum.- Hükümet olarak artan enerji ihtiyacını dikkate alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.- Hedefimiz enerji ihtiyacını yerli ve kaliteli kaynaklardan karşılamak.- Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji sepetindeki payını sürekli arttırıyoruz.- Bugün rüzgardan elektrik konusunda ardı ardına rekorlar kırıyoruz.- Dünyanın en temiz enerji kaynaklarına karşı çıkmanın çevre ile ilgisi olmadığı açıktır.- Çevre diyerek enerji hamlemizi engellemeye çalışanlara meydanı boş bırakmayacağız.- Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir.- Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz.- Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız. - Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir. - Ağaç bahanesiyle vizyon projelerimize kastedenlere nasıl fırsat vermediysek çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara meydanı boş bırakmayız.- Muhalefet, yaptığımız şehir hastanelerinden rahatsız oluyor. Eğer bu şehir hastanelerimiz olmasaydı biz bu koronavirüs ile nasıl mücadele edecektik?- Şimdi yeni bir şey daha uydurdular, 'Hastane var, doktor yok' elinize yüzünüze dursun.

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recep tayyip erdoğan, doğalgaz, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), nükleer, şehir hastanesi, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)