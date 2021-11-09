https://tr.sputniknews.com/20211109/eski-milli-sporcu-intihar-etti-1050615860.html

Eski milli sporcu intihar etti

Eski milli sporcu intihar etti

Vücut geliştirmede milli takım eski oyuncusu Suat Akyol, Antalya falezlerinden atlayarak yaşamına son verdi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

antalya

intihar

suat akyol

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken vücut geliştirme sporunu yaparak birincilik ödülü kazanan milli takım eski oyuncusu Suat Akyol, Antalya falezlerinden atlayarak yaşamına son verdi.Akdeniz Manşet isimli haber sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Akyol, bir dönem Antalya Polis Spor Gücü Kulübü'nün de aktif sporcusu oldu.Uzun yıllardır vücut geliştirme sporu ile uğraşan Suat Akyol, 8 Kasım 2021 günü Antalya falezlerinden atlayarak yaşamına son verdi. Suat Akyol'un naaşı; Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası cenazesinin Ankara'da defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi. Akyol'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken intihar sebebi ile ilgili olarak çok sayıda iddia gündeme geldi.Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından 4-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde yarışan Suat Akyol, 234 sporcu arasında klasik vücut geliştirme büyük erkekler 1.71 dalında birinci olmuştu.

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antalya, intihar, suat akyol