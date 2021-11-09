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Eski motosikletlerden 'Transformers' robotları üretiyor
Eski motosikletlerden 'Transformers' robotları üretiyor
Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Yogyakarta özel bölgesinde bulunan Bantul'daki bir atölyede eski motosikletlerden yeni robotlar üretiliyor. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T12:17+0300
2021-11-09T12:17+0300
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transformers
robot
hurda
motosiklet
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transformers, фото, robot, hurda, motosiklet
Eski motosikletlerden 'Transformers' robotları üretiyor
12:17 09.11.2021 (güncellendi: 12:19 09.11.2021)
Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Yogyakarta özel bölgesinde bulunan Bantul'daki bir atölyede eski motosikletlerden yeni robotlar üretiliyor.
© AAEndonezya'nın Cava Adası'nda bir atölyede önceleri boyama ve dekorasyon işleri yapılırken koronavirüs salgınıyla birlikte robotik replika ürün yapımı sayıları hızla arttı.
Endonezya'nın Cava Adası'nda bir atölyede önceleri boyama ve dekorasyon işleri yapılırken koronavirüs salgınıyla birlikte robotik replika ürün yapımı sayıları hızla arttı.
© AA / Dasril Roszandiİç pazar dışında Çin ve Almanya için de üretime devam edilen robotlar yaklaşık olarak beş motosikletten üretiliyor.
İç pazar dışında Çin ve Almanya için de üretime devam edilen robotlar yaklaşık olarak beş motosikletten üretiliyor.
© AAEndonezya'daki başlayan bu girişim bir dönemin 'efsane' çizgi filmi, bugün bile çocukların hayran olduğu 'Transformers'ı hatırlattı.
Endonezya'daki başlayan bu girişim bir dönemin 'efsane' çizgi filmi, bugün bile çocukların hayran olduğu 'Transformers'ı hatırlattı.
© AA / Dasril Roszandi'Transformers' yapımında başka bir gezegenden dünyamıza gelen robotlar buradaki araçları taklit ederek robot ve araç arasında dönüşüm sağlayabiliyorlardı.
'Transformers' yapımında başka bir gezegenden dünyamıza gelen robotlar buradaki araçları taklit ederek robot ve araç arasında dönüşüm sağlayabiliyorlardı.
© AAGezegenlerindeki iç savaşın dünyamıza taşındığı yapımda 'Autobot'lar ve 'Decepticon'lar arasındaki çekişmeye şahit olan bir grup Dünyalı konu alınmaktaydı.
Gezegenlerindeki iç savaşın dünyamıza taşındığı yapımda 'Autobot'lar ve 'Decepticon'lar arasındaki çekişmeye şahit olan bir grup Dünyalı konu alınmaktaydı.