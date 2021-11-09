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https://tr.sputniknews.com/20211109/eski-motosikletlerden-transformers-robotlari-uretiyor-1050616092.html
Eski motosikletlerden 'Transformers' robotları üretiyor
Eski motosikletlerden 'Transformers' robotları üretiyor
Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Yogyakarta özel bölgesinde bulunan Bantul'daki bir atölyede eski motosikletlerden yeni robotlar üretiliyor. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
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transformers, фото, robot, hurda, motosiklet

Eski motosikletlerden 'Transformers' robotları üretiyor

12:17 09.11.2021 (güncellendi: 12:19 09.11.2021)
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Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Yogyakarta özel bölgesinde bulunan Bantul'daki bir atölyede eski motosikletlerden yeni robotlar üretiliyor.
© AAEndonezya'nın Cava Adası'nda bir atölyede önceleri boyama ve dekorasyon işleri yapılırken koronavirüs salgınıyla birlikte robotik replika ürün yapımı sayıları hızla arttı.
Eski motosikletlerden 'Transformers' robotları üretiyor - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Endonezya'nın Cava Adası'nda bir atölyede önceleri boyama ve dekorasyon işleri yapılırken koronavirüs salgınıyla birlikte robotik replika ürün yapımı sayıları hızla arttı.
© AA / Dasril Roszandiİç pazar dışında Çin ve Almanya için de üretime devam edilen robotlar yaklaşık olarak beş motosikletten üretiliyor.
Eski motosikletlerden 'Transformers' robotları üretiyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Dasril Roszandi
İç pazar dışında Çin ve Almanya için de üretime devam edilen robotlar yaklaşık olarak beş motosikletten üretiliyor.
© AAEndonezya'daki başlayan bu girişim bir dönemin 'efsane' çizgi filmi, bugün bile çocukların hayran olduğu 'Transformers'ı hatırlattı.
Eski motosikletlerden 'Transformers' robotları üretiyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Endonezya'daki başlayan bu girişim bir dönemin 'efsane' çizgi filmi, bugün bile çocukların hayran olduğu 'Transformers'ı hatırlattı.
© AA / Dasril Roszandi'Transformers' yapımında başka bir gezegenden dünyamıza gelen robotlar buradaki araçları taklit ederek robot ve araç arasında dönüşüm sağlayabiliyorlardı.
Eski motosikletlerden 'Transformers' robotları üretiyor - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Dasril Roszandi
'Transformers' yapımında başka bir gezegenden dünyamıza gelen robotlar buradaki araçları taklit ederek robot ve araç arasında dönüşüm sağlayabiliyorlardı.
© AAGezegenlerindeki iç savaşın dünyamıza taşındığı yapımda 'Autobot'lar ve 'Decepticon'lar arasındaki çekişmeye şahit olan bir grup Dünyalı konu alınmaktaydı.
Eski motosikletlerden 'Transformers' robotları üretiyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Gezegenlerindeki iç savaşın dünyamıza taşındığı yapımda 'Autobot'lar ve 'Decepticon'lar arasındaki çekişmeye şahit olan bir grup Dünyalı konu alınmaktaydı.
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