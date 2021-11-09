Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211109/felcli-hasta-beyin-implantiyla-dusuncelerini-yaziya-doktu-1050619306.html
Felçli hasta, el yazısını gerçek metne çeviren bir beyin implantı sayesinde düşüncelerini iletti
Felçli hasta, el yazısını gerçek metne çeviren bir beyin implantı sayesinde düşüncelerini iletti
ABD'de bir teknoloji firması tarafından üretilen beyin implantı, felçli adamın düşüncelerini yüzde 94 doğrulukla metne çevirdi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T13:26+0300
2021-11-09T13:28+0300
yaşam
abd
yapay zeka
omurilik
implant
felç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103453/56/1034535684_0:32:1000:595_1920x0_80_0_0_1bef155c77aadb1cad57985105944945.jpg
Geçirdiği omurilik yaralanması nedeniyle 2007 yılından bu yana boyundan aşağısı felç olan bir adam, hayali el yazısını gerçek metne çeviren bir beyin implantı sistemi sayesinde düşüncelerini iletebildi.TRT'nin Sciencealert haber sitesinden aktardığına göre, araştırma sırasında 65 yaşında olan adam, eli ve tüm uzuvları birkaç yıldır felç olduğu için gerçek bir yazı yazamıyordu.BrainGate adlı cihaz, el yazısı sırasında üretilen sinirsel aktivite sinyallerini yorumlamak için yapay zeka (AI) kullanan bir beyin-bilgisayar arayüzü.Motor korteksine yerleştirilen elektrotlar, beyin aktivitesinin sinyallerini kaydetti, bunlar daha sonra harici bir bilgisayarda çalışan algoritmalar tarafından yorumlandı.Stanford Üniversitesi'nden sinirsel protez uzmanı Frank Willett, "Bu yeni sistem, hem intrakortikal elektrotlar tarafından kaydedilen zengin nöral aktiviteyi hem de nöral olarak kodu çözülen harflere uygulandığında hızlı ve doğru metin oluşturabilen dil modellerinin gücünü kullanıyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20171031/rus-bilim-insanlari-kemik-dokusu-kadar-esnek-implant-alasimi-gelistirdi-1030825149.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103453/56/1034535684_82:0:918:627_1920x0_80_0_0_93ea26a72d58b3aa198eeb94870e4700.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, yapay zeka, omurilik, implant, felç

Felçli hasta, el yazısını gerçek metne çeviren bir beyin implantı sayesinde düşüncelerini iletti

13:26 09.11.2021 (güncellendi: 13:28 09.11.2021)
© China DailyYapay zeka
Yapay zeka - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© China Daily
Abone ol
ABD'de bir teknoloji firması tarafından üretilen beyin implantı, felçli adamın düşüncelerini yüzde 94 doğrulukla metne çevirdi.
Geçirdiği omurilik yaralanması nedeniyle 2007 yılından bu yana boyundan aşağısı felç olan bir adam, hayali el yazısını gerçek metne çeviren bir beyin implantı sistemi sayesinde düşüncelerini iletebildi.
TRT'nin Sciencealert haber sitesinden aktardığına göre, araştırma sırasında 65 yaşında olan adam, eli ve tüm uzuvları birkaç yıldır felç olduğu için gerçek bir yazı yazamıyordu.

BrainGate adlı cihaz, el yazısı sırasında üretilen sinirsel aktivite sinyallerini yorumlamak için yapay zeka (AI) kullanan bir beyin-bilgisayar arayüzü.
Motor korteksine yerleştirilen elektrotlar, beyin aktivitesinin sinyallerini kaydetti, bunlar daha sonra harici bir bilgisayarda çalışan algoritmalar tarafından yorumlandı.
Stanford Üniversitesi'nden sinirsel protez uzmanı Frank Willett, "Bu yeni sistem, hem intrakortikal elektrotlar tarafından kaydedilen zengin nöral aktiviteyi hem de nöral olarak kodu çözülen harflere uygulandığında hızlı ve doğru metin oluşturabilen dil modellerinin gücünü kullanıyor" dedi.


Yapay eklemlerin sergilendiği bir stant - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2017
DÜNYA
Rus bilim insanları kemik dokusu kadar esnek implant alaşımı geliştirdi
31 Ekim 2017, 17:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:27Bağdat sokaklarında zırhlı araçla 'drift'
13:26Felçli hasta, el yazısını gerçek metne çeviren bir beyin implantı sayesinde düşüncelerini iletti
13:23Bingöl'de şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı
13:21Britanya'da yürütülen araştırma: Pandemide kadınların cinsel dürtüsü azaldı, adet döngüleri bozuldu
13:17ByLock'un lisans sahibi tahliye edildi
13:16Babacan, Anıtkabir'i ziyaret etti: Gücümüzü, işgal koşullarında mücadele veren hatıranızdan alıyoruz
13:09Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye yorumu: Karşılıklı saygı olmazsa hiçbir şey işe yaramaz
13:07Heinz, Mars koşullarında yetiştirilen domateslerden ketçap üretti
13:04AB, Ukrayna'yı seyahat edilmemesi tavsiye edilen 'kırmızı ülkeler' listesine aldı
12:58MÜSİAD Başkanı: Asgari ücretin yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz
12:57Babasının vurdurduğu 14 yaşındaki kız konuştu: Daha önce 3 gün işkence yaptı
12:51Nagehan Alçı: Orhan Pamuk'u da Osman Kavala'nın yanına hapse mi göndereceksiniz?
12:49Messi'nin pozu Türkiye'de viral oldu, İBB de katıldı: 'Açılıştan önce bir de beni tek çek dedi'
12:39İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı: Şu an elimizde durdurulmuş bir metro hattı yok
12:36İstanbul’da Sanat ve Antika Fuarı düzenlendi: NFT eserler de sergilendi
12:31Bağımsız Türkiye Partisi'nin Ayasofya'da Atatürk için mevlid okutma talebi reddedildi
12:29Rusya'nın yeni nesil savaş uçağı, ilk uluslararası tanıtımı için Dubai’de
12:28Ankara'da çok sayıda kaçak kozmetik ürün ele geçirildi
12:28'Dünya uzun bir kuraklık döneminin ardından büyük yağmur fırtınalarının yaşanacağı döneme girebilir'
12:17Eski motosikletlerden 'Transformers' robotları üretiyor