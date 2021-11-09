https://tr.sputniknews.com/20211109/felcli-hasta-beyin-implantiyla-dusuncelerini-yaziya-doktu-1050619306.html
Felçli hasta, el yazısını gerçek metne çeviren bir beyin implantı sayesinde düşüncelerini iletti
Felçli hasta, el yazısını gerçek metne çeviren bir beyin implantı sayesinde düşüncelerini iletti
ABD'de bir teknoloji firması tarafından üretilen beyin implantı, felçli adamın düşüncelerini yüzde 94 doğrulukla metne çevirdi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T13:26+0300
2021-11-09T13:26+0300
2021-11-09T13:28+0300
yaşam
abd
yapay zeka
omurilik
implant
felç
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Geçirdiği omurilik yaralanması nedeniyle 2007 yılından bu yana boyundan aşağısı felç olan bir adam, hayali el yazısını gerçek metne çeviren bir beyin implantı sistemi sayesinde düşüncelerini iletebildi.TRT'nin Sciencealert haber sitesinden aktardığına göre, araştırma sırasında 65 yaşında olan adam, eli ve tüm uzuvları birkaç yıldır felç olduğu için gerçek bir yazı yazamıyordu.BrainGate adlı cihaz, el yazısı sırasında üretilen sinirsel aktivite sinyallerini yorumlamak için yapay zeka (AI) kullanan bir beyin-bilgisayar arayüzü.Motor korteksine yerleştirilen elektrotlar, beyin aktivitesinin sinyallerini kaydetti, bunlar daha sonra harici bir bilgisayarda çalışan algoritmalar tarafından yorumlandı.Stanford Üniversitesi'nden sinirsel protez uzmanı Frank Willett, "Bu yeni sistem, hem intrakortikal elektrotlar tarafından kaydedilen zengin nöral aktiviteyi hem de nöral olarak kodu çözülen harflere uygulandığında hızlı ve doğru metin oluşturabilen dil modellerinin gücünü kullanıyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20171031/rus-bilim-insanlari-kemik-dokusu-kadar-esnek-implant-alasimi-gelistirdi-1030825149.html
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abd, yapay zeka, omurilik, implant, felç
Felçli hasta, el yazısını gerçek metne çeviren bir beyin implantı sayesinde düşüncelerini iletti
13:26 09.11.2021 (güncellendi: 13:28 09.11.2021)
ABD'de bir teknoloji firması tarafından üretilen beyin implantı, felçli adamın düşüncelerini yüzde 94 doğrulukla metne çevirdi.
Geçirdiği omurilik yaralanması nedeniyle 2007 yılından bu yana boyundan aşağısı felç olan bir adam, hayali el yazısını gerçek metne çeviren bir beyin implantı sistemi sayesinde düşüncelerini iletebildi.
TRT'nin Sciencealert haber sitesinden aktardığına göre, araştırma sırasında 65 yaşında olan adam, eli ve tüm uzuvları birkaç yıldır felç olduğu için gerçek bir yazı yazamıyordu.
BrainGate adlı cihaz, el yazısı sırasında üretilen sinirsel aktivite sinyallerini yorumlamak için yapay zeka (AI) kullanan bir beyin-bilgisayar arayüzü.
Motor korteksine yerleştirilen elektrotlar, beyin aktivitesinin sinyallerini kaydetti, bunlar daha sonra harici bir bilgisayarda çalışan algoritmalar tarafından yorumlandı.
Stanford Üniversitesi'nden sinirsel protez uzmanı Frank Willett, "Bu yeni sistem, hem intrakortikal elektrotlar tarafından kaydedilen zengin nöral aktiviteyi hem de nöral olarak kodu çözülen harflere uygulandığında hızlı ve doğru metin oluşturabilen dil modellerinin gücünü kullanıyor" dedi.