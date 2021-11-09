https://tr.sputniknews.com/20211109/game-of-thrones-oyuncusu-whelan-dizideki-seks-sahnelerinin-baslarda-cok-kaotik-gectigini-soyledi-1050626368.html
Game of Thrones'un Greyjoy'u, dizideki seks sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Game of Thrones'un Greyjoy'u, dizideki seks sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Tüm dünyada ses getiren Game of Thrones dizisinde, Yara Greyjoy karakterini canlandıran Gemma Whelan, dizideki seks sahneleri hakkında konuştu. Whelan, seks... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T15:50+0300
2021-11-09T15:50+0300
2021-11-09T16:05+0300
yaşam
game of thrones
sahne
oyuncu
rıza
cinsellik
kareografi
theon greyjoy
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Amerikalı yazar George R.R. Martin'in çok satan kitaplarından uyarlanan, HBO’da yayımlanan Game of Thrones dizisinde, ‘Demir Adalar’ı yöneten Greyjoy ailesinin tek kızı Yara Greyjoy karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Gemma Whelan, The Guardian'a verdiği röportajda ünlü dizinin setinde yaşananları anlattı. Dizinin yayınlandığı dönemde de çok konuşulan seks sahneleri hakkında konuşan oyuncu, prodüksiyon ekibine ‘yakınlık' koordinatörleri katılmadan önce çok ‘kaotik’ geçtiğini ifade etti.Whelan seks sahneleriyle ilgili olarak, "Kelimenin tam anlamıyla, 'Sahne dediğimizde işe koyulun' derlerdi ve çılgın bir karışıklık olurdu" dedi.Aktörlerin sahneler konusunda birbirleriyle nasıl hissettikleri konusunda konuştuğunu belirten Whelan, "Yönetmen, 'Biraz meme ısırın, poposuna vurun ve başlayın' diyebilir, ancak biz hep diğer oyuncu ile ilk olarak konuşmayı tercih ederdik" dedi.Yakınlık koordinatörlerinin sette görev yapmasının ardından durumun değiştiğini ifade eden Whelan, "Yakınlık koordinatörü olduğunda koreografi oluyor. Sen oraya gidiyorsun, ben buraya. Başlamadan önce oyuncular rıza belirtiyor. Doğru yönde atılmış bir adım" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210526/game-of-thrones-oyuncusu-Waddingham-iskence-sahnesini-cekerken-10-saat-bagli-kaldim-1044589909.html
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game of thrones, sahne, oyuncu, rıza, cinsellik, kareografi, theon greyjoy
Game of Thrones'un Greyjoy'u, dizideki seks sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
15:50 09.11.2021 (güncellendi: 16:05 09.11.2021)
Tüm dünyada ses getiren Game of Thrones dizisinde, Yara Greyjoy karakterini canlandıran Gemma Whelan, dizideki seks sahneleri hakkında konuştu. Whelan, seks sahnelerinin prodüksiyon ekibine ‘yakınlık' koordinatörleri katılmadan önce çok ‘kaotik’ geçtiğini söyledi.
Amerikalı yazar George R.R. Martin'in çok satan kitaplarından uyarlanan, HBO’da yayımlanan Game of Thrones dizisinde, ‘Demir Adalar’ı yöneten Greyjoy ailesinin tek kızı Yara Greyjoy karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Gemma Whelan, The Guardian'a verdiği röportajda ünlü dizinin setinde yaşananları anlattı.
Dizinin yayınlandığı dönemde de çok konuşulan seks sahneleri hakkında konuşan oyuncu, prodüksiyon ekibine ‘yakınlık' koordinatörleri katılmadan önce çok ‘kaotik’ geçtiğini ifade etti.
Whelan seks sahneleriyle ilgili olarak, "Kelimenin tam anlamıyla, 'Sahne dediğimizde işe koyulun' derlerdi ve çılgın bir karışıklık olurdu" dedi.
Aktörlerin sahneler konusunda birbirleriyle nasıl hissettikleri konusunda konuştuğunu belirten Whelan, "Yönetmen, 'Biraz meme ısırın, poposuna vurun ve başlayın' diyebilir, ancak biz hep diğer oyuncu ile ilk olarak konuşmayı tercih ederdik" dedi.
Yakınlık koordinatörlerinin sette görev yapmasının ardından durumun değiştiğini ifade eden Whelan, "Yakınlık koordinatörü olduğunda koreografi oluyor. Sen oraya gidiyorsun, ben buraya. Başlamadan önce oyuncular rıza belirtiyor. Doğru yönde atılmış bir adım" diye konuştu.