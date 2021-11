Game of Thrones'un Greyjoy'u, dizideki seks sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Amerikalı yazar George R.R. Martin'in çok satan kitaplarından uyarlanan, HBO’da yayımlanan Game of Thrones dizisinde, ‘Demir Adalar’ı yöneten Greyjoy ailesinin tek kızı Yara Greyjoy karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Gemma Whelan, The Guardian'a verdiği röportajda ünlü dizinin setinde yaşananları anlattı.



Dizinin yayınlandığı dönemde de çok konuşulan seks sahneleri hakkında konuşan oyuncu, prodüksiyon ekibine ‘yakınlık' koordinatörleri katılmadan önce çok ‘kaotik’ geçtiğini ifade etti.



Whelan seks sahneleriyle ilgili olarak, "Kelimenin tam anlamıyla, 'Sahne dediğimizde işe koyulun' derlerdi ve çılgın bir karışıklık olurdu" dedi.