https://tr.sputniknews.com/20211109/game-of-thrones-oyuncusu-whelan-dizideki-seks-sahnelerinin-baslarda-cok-kaotik-gectigini-soyledi-1050626368.html

Game of Thrones'un Greyjoy'u, dizideki seks sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Game of Thrones'un Greyjoy'u, dizideki seks sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Tüm dünyada ses getiren Game of Thrones dizisinde, Yara Greyjoy karakterini canlandıran Gemma Whelan, dizideki seks sahneleri hakkında konuştu. Whelan, seks... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T15:50+0300

2021-11-09T15:50+0300

2021-11-09T16:05+0300

yaşam

game of thrones

sahne

oyuncu

rıza

cinsellik

kareografi

theon greyjoy

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Amerikalı yazar George R.R. Martin'in çok satan kitaplarından uyarlanan, HBO’da yayımlanan Game of Thrones dizisinde, ‘Demir Adalar’ı yöneten Greyjoy ailesinin tek kızı Yara Greyjoy karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Gemma Whelan, The Guardian'a verdiği röportajda ünlü dizinin setinde yaşananları anlattı. Dizinin yayınlandığı dönemde de çok konuşulan seks sahneleri hakkında konuşan oyuncu, prodüksiyon ekibine ‘yakınlık' koordinatörleri katılmadan önce çok ‘kaotik’ geçtiğini ifade etti.Whelan seks sahneleriyle ilgili olarak, "Kelimenin tam anlamıyla, 'Sahne dediğimizde işe koyulun' derlerdi ve çılgın bir karışıklık olurdu" dedi.Aktörlerin sahneler konusunda birbirleriyle nasıl hissettikleri konusunda konuştuğunu belirten Whelan, "Yönetmen, 'Biraz meme ısırın, poposuna vurun ve başlayın' diyebilir, ancak biz hep diğer oyuncu ile ilk olarak konuşmayı tercih ederdik" dedi.Yakınlık koordinatörlerinin sette görev yapmasının ardından durumun değiştiğini ifade eden Whelan, "Yakınlık koordinatörü olduğunda koreografi oluyor. Sen oraya gidiyorsun, ben buraya. Başlamadan önce oyuncular rıza belirtiyor. Doğru yönde atılmış bir adım" diye konuştu.

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game of thrones, sahne, oyuncu, rıza, cinsellik, kareografi, theon greyjoy