General Electric 3 şirkete bölünecek

Boston merkezli 129 yıllık şirketten yapılan açıklamada, GE'nin 3 halka açık şirket oluşturmayı planladığı aktarıldı. GE Yenilenebilir Enerji, GE Power ve GE Dijital'in birleşeceği belirtilen açıklamada, GE Havacılık ve GE Sağlık ile 3 ayrı şirket olarak faaliyet gösterecekleri belirtildi. Açıklamada, sağlık hizmetlerine yönelik şirketin 2023 yılının başlarında, enerji şirketinin ise 2024'te ayrılmasının planlandığı, bu bölünmenin ardından GE'nin havacılık odaklı bir şirket olacağı kaydedildi.
ABD'li sanayi devi General Electric (GE), havacılık, sağlık ve enerji sektörlerine odaklanan 3 şirkete bölüneceğini duyurdu.
Boston merkezli 129 yıllık şirketten yapılan açıklamada, GE'nin 3 halka açık şirket oluşturmayı planladığı aktarıldı.
GE Yenilenebilir Enerji, GE Power ve GE Dijital'in birleşeceği belirtilen açıklamada, GE Havacılık ve GE Sağlık ile 3 ayrı şirket olarak faaliyet gösterecekleri belirtildi.
Açıklamada, sağlık hizmetlerine yönelik şirketin 2023 yılının başlarında, enerji şirketinin ise 2024'te ayrılmasının planlandığı, bu bölünmenin ardından GE'nin havacılık odaklı bir şirket olacağı kaydedildi.
GENERAL ELECTRIC SPLIT: The storied American company GE will divide itself into three public companies focused on aviation, healthcare and energy. https://t.co/MEBPbIS4FQ