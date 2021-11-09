https://tr.sputniknews.com/20211109/general-electric-3-sirkete-bolunecek--1050629452.html

General Electric 3 şirkete bölünecek

General Electric 3 şirkete bölünecek

ABD'li sanayi devi General Electric (GE), havacılık, sağlık ve enerji sektörlerine odaklanan 3 şirkete bölüneceğini duyurdu. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T16:56+0300

2021-11-09T16:56+0300

2021-11-09T16:58+0300

ekonomi

şirket

ge

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Boston merkezli 129 yıllık şirketten yapılan açıklamada, GE'nin 3 halka açık şirket oluşturmayı planladığı aktarıldı. GE Yenilenebilir Enerji, GE Power ve GE Dijital'in birleşeceği belirtilen açıklamada, GE Havacılık ve GE Sağlık ile 3 ayrı şirket olarak faaliyet gösterecekleri belirtildi. Açıklamada, sağlık hizmetlerine yönelik şirketin 2023 yılının başlarında, enerji şirketinin ise 2024'te ayrılmasının planlandığı, bu bölünmenin ardından GE'nin havacılık odaklı bir şirket olacağı kaydedildi.

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şirket, ge