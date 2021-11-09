Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA: Belarus Savunma Bakanlığı, göçmen krizi nedeniyle Polonya'nın askeri ataşesini çağırdı
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211109/general-electric-3-sirkete-bolunecek--1050629452.html
General Electric 3 şirkete bölünecek
General Electric 3 şirkete bölünecek
ABD'li sanayi devi General Electric (GE), havacılık, sağlık ve enerji sektörlerine odaklanan 3 şirkete bölüneceğini duyurdu. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T16:56+0300
2021-11-09T16:58+0300
ekonomi
şirket
ge
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050629516_0:103:3279:1947_1920x0_80_0_0_35dd5747ffa0b706e78d8ddcc620f9c9.jpg
Boston merkezli 129 yıllık şirketten yapılan açıklamada, GE'nin 3 halka açık şirket oluşturmayı planladığı aktarıldı. GE Yenilenebilir Enerji, GE Power ve GE Dijital'in birleşeceği belirtilen açıklamada, GE Havacılık ve GE Sağlık ile 3 ayrı şirket olarak faaliyet gösterecekleri belirtildi. Açıklamada, sağlık hizmetlerine yönelik şirketin 2023 yılının başlarında, enerji şirketinin ise 2024'te ayrılmasının planlandığı, bu bölünmenin ardından GE'nin havacılık odaklı bir şirket olacağı kaydedildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050629516_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_06d1f63470f224530fad474cec04756d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şirket, ge

General Electric 3 şirkete bölünecek

16:56 09.11.2021 (güncellendi: 16:58 09.11.2021)
© REUTERS / Jim YoungGeneral Electric
General Electric - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / Jim Young
Abone ol
ABD'li sanayi devi General Electric (GE), havacılık, sağlık ve enerji sektörlerine odaklanan 3 şirkete bölüneceğini duyurdu.
Boston merkezli 129 yıllık şirketten yapılan açıklamada, GE'nin 3 halka açık şirket oluşturmayı planladığı aktarıldı.
GE Yenilenebilir Enerji, GE Power ve GE Dijital'in birleşeceği belirtilen açıklamada, GE Havacılık ve GE Sağlık ile 3 ayrı şirket olarak faaliyet gösterecekleri belirtildi.
Açıklamada, sağlık hizmetlerine yönelik şirketin 2023 yılının başlarında, enerji şirketinin ise 2024'te ayrılmasının planlandığı, bu bölünmenin ardından GE'nin havacılık odaklı bir şirket olacağı kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:02Rus Dışişleri: Polonya-Belarus sınırındaki durum genel fotoğrafın sadece bir parçası
17:55Şili Kongresi, Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın azil işlemini onayladı
17:54Belarus Savunma Bakanlığı, göçmen krizi nedeniyle Polonya'nın askeri ataşesini çağırdı
17:52Türk-İş: Asgari ücreti 10 günde belirleyelim
17:42Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü
17:41ABD'de tedarik krizi: 1 milyona çıkabilecek kamyoncu açığı maaşları yükseltti, kurslara akın var
17:2395 yıllık orijinal Nutuk sergilenecek
17:17WhatsApp, kripto para ile ödemeyi test ediyor
17:16Malatya'da bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
17:14Putin’le Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırındaki durumu görüştü
17:12Gram altından tarihi zirve: 572 TL
17:07BAE'den Suriye'ye 10 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret
17:06Ticaret Bakanlığı gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı: Fiyatları 100 bin liranın altında
17:04Facebook, Nusret'in etiketine konulan engeli kaldırdı: Nedeni araştırılıyor
16:59Romanya: ABD ile askeri varlıklarının artırılmasını görüşüyoruz
16:56General Electric 3 şirkete bölünecek
16:50Masai kabilesi, Üsküdar'da su sorununa dikkati çekti
16:49Düğün konvoyunda camdan sarkan kişi, otomobil aniden hareket edince yere düştü
16:40THY'den Belarus uçuşu açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
16:35Belarus-Polonya sınırında takılan sığınmacılar su sıkıntısı çekiyor