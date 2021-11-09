Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211109/greenpeace-almanya-iklim-krizini-korukledigi-iddiasiyla-volkswagene-dava-acti-1050637853.html
Greenpeace Almanya, 'iklim krizini körüklediği' iddiasıyla Volkswagen'e dava açtı
Greenpeace Almanya, 'iklim krizini körüklediği' iddiasıyla Volkswagen'e dava açtı
Almanya'da çevre örgütü Greenpeace, Alman otomobil üreticisi Volkswagen hakkında, yetersiz iklimi koruma önlemleri gerekçesiyle dava açtı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T21:02+0300
2021-11-09T21:02+0300
yaşam
almanya
greenpeace
araba
mahkeme
dava
karar
volkswagen (vw)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104026/28/1040262813_0:55:3109:1803_1920x0_80_0_0_88627ce22309827044dfb0c49797d381.jpg
Greenpeace avukatlarından Roda Verheyen yaptığı açıklamada, iklimi korumada eksiklikleri nedeniyle Wolfsburg merkezli otomobil üreticisi Volkswagen’e karşı Braunschweig Bölge Mahkemesi'nde dava açtıklarını bildirdi.3 Eylül’de Almanya'da çevre örgütleri Greenpeace ve Deutsche Umwelthilfe (DUH), başkent Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde yaptıkları açıklamada, Alman otomobil üreticileri BMW, Daimler, Volkswagen’den 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu otomobil üretimini durdurmasını ve o zamana kadar karbon emisyonlarını 2018 seviyelerine göre en az yüzde 65 azaltmalarını talep etmişti.Greenpeace ve Deutsche Umwelthilfe, taleplerinin Paris İklim Anlaşması ve Almanya İklim Koruma Yasası'nın hedeflerine ulaşması için gerekli olduğunu savunarak, taleplerine cevap verilmesi için şirketlere 8 haftalık bir süre vermişti.Çevre örgütü temsilcileri enerji tedarikçisi Wintershall’dan da 2026'dan itibaren yeni petrol ve gaz sahaları açmasına son vermesini istemişti.Örgütler, taleplerine otomobil üreticilerinden ve enerji tedarikçisinden cevap alamazlarsa, Alman mahkemelerinde dava açacaklarını duyurmuştu.Alman basınına göre, Volkswagen hakkındaki dava otomobil üreticisinin 28 Ekim'de bu talepleri reddetmesinde sonra geldi.Bundan sonra, Braunschweig bölge mahkemesi, iklim konusundaki bu davaya bakıp bakamayacağına karar verecek.Greenpeace Almanya, söz konusu davanın başarılı olması halinde, 2040 yılına kadar Volkswagen tarafından mevcut iklim koruma planlarına kıyasla iki gigaton daha az karbon salınımı yapılacağını savundu.Greenpeace Almanya temsilcilerinden Martin Kaiser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Volkswagen gibi otomobil üreticilerinin “yüksek derecede kirletici içten yanmalı motoru kademeli olarak devre dışı bırakmak ve faaliyetlerini daha fazla gecikmeden karbondan arındırmak için sorumluluk almaları ve çok hızlı hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.Benzer iklim davası eylülde Deutsche Umwelthilfe tarafından, çevre örgütlerinin 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu otomobil üretimini durdurma talebini reddeden diğer Alman otomobil üreticileri BMW ve Daimler aleyhine açılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210830/volkswagen-sadece-otomatik-vitesli-araba-uretme-karari-aldi-1048454039.html
https://tr.sputniknews.com/20211014/volkswagen-30-bin-calisanin-isine-son-verecek-iddiasi--1049813845.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104026/28/1040262813_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_163a3f0ec49cc23ae96ac1566393e5db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, greenpeace, araba, mahkeme, dava, karar, volkswagen (vw)

Greenpeace Almanya, 'iklim krizini körüklediği' iddiasıyla Volkswagen'e dava açtı

21:02 09.11.2021
© AAVolkswagen
Volkswagen - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
Abone ol
Almanya'da çevre örgütü Greenpeace, Alman otomobil üreticisi Volkswagen hakkında, yetersiz iklimi koruma önlemleri gerekçesiyle dava açtı.
Greenpeace avukatlarından Roda Verheyen yaptığı açıklamada, iklimi korumada eksiklikleri nedeniyle Wolfsburg merkezli otomobil üreticisi Volkswagen’e karşı Braunschweig Bölge Mahkemesi'nde dava açtıklarını bildirdi.
3 Eylül’de Almanya'da çevre örgütleri Greenpeace ve Deutsche Umwelthilfe (DUH), başkent Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde yaptıkları açıklamada, Alman otomobil üreticileri BMW, Daimler, Volkswagen’den 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu otomobil üretimini durdurmasını ve o zamana kadar karbon emisyonlarını 2018 seviyelerine göre en az yüzde 65 azaltmalarını talep etmişti.
Greenpeace ve Deutsche Umwelthilfe, taleplerinin Paris İklim Anlaşması ve Almanya İklim Koruma Yasası'nın hedeflerine ulaşması için gerekli olduğunu savunarak, taleplerine cevap verilmesi için şirketlere 8 haftalık bir süre vermişti.
Çevre örgütü temsilcileri enerji tedarikçisi Wintershall’dan da 2026'dan itibaren yeni petrol ve gaz sahaları açmasına son vermesini istemişti.
Örgütler, taleplerine otomobil üreticilerinden ve enerji tedarikçisinden cevap alamazlarsa, Alman mahkemelerinde dava açacaklarını duyurmuştu.
Volkswagen - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
YAŞAM
Volkswagen, sadece otomatik vitesli araba üretme kararı aldı
30 Ağustos, 18:51
Alman basınına göre, Volkswagen hakkındaki dava otomobil üreticisinin 28 Ekim'de bu talepleri reddetmesinde sonra geldi.
Bundan sonra, Braunschweig bölge mahkemesi, iklim konusundaki bu davaya bakıp bakamayacağına karar verecek.
Greenpeace Almanya, söz konusu davanın başarılı olması halinde, 2040 yılına kadar Volkswagen tarafından mevcut iklim koruma planlarına kıyasla iki gigaton daha az karbon salınımı yapılacağını savundu.
Greenpeace Almanya temsilcilerinden Martin Kaiser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Volkswagen gibi otomobil üreticilerinin “yüksek derecede kirletici içten yanmalı motoru kademeli olarak devre dışı bırakmak ve faaliyetlerini daha fazla gecikmeden karbondan arındırmak için sorumluluk almaları ve çok hızlı hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.
Benzer iklim davası eylülde Deutsche Umwelthilfe tarafından, çevre örgütlerinin 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu otomobil üretimini durdurma talebini reddeden diğer Alman otomobil üreticileri BMW ve Daimler aleyhine açılmıştı.
Volkswagen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
'Volkswagen 30 bin çalışanın işine son verecek' iddiası
14 Ekim, 12:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:13Rusya’da S-550 adı verilen yeni hava savunma sistemi üzerinde çalışmalar başladı
21:02Greenpeace Almanya, 'iklim krizini körüklediği' iddiasıyla Volkswagen'e dava açtı
20:56AK Parti'li kadın milletvekillerinden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e çağrı
20:50Valilik duyurdu: İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutulacak
20:38Paul Pogba sezonu kapattı
20:36Uzmanı anlattı: HPV aşısı neden ulusal aşı takviminde olmalı?
20:36Türkiye, Rusya’da ilan edilen ‘çalışmama haftasında’ Rusların en popüler tatil destinasyonu oldu
20:22Erbaş: Din üzerinden terör ve anarşi oluşturulmasının önüne geçmek için çalışmalar yapmalıyız
20:213 futbol sahası büyüklüğündeki asteroid dünyaya yaklaşıyor
20:08AB, Belaruslu yetkililer için basitleştirilmiş vize alma sürecini askıya aldı
20:07SpaceX kapsülü 199 günün ardından Meksika Körfezi’ne indi
20:03Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: İzin günleri Kovid-19’la ilgili durumu tersine çevirdi
20:02Türk ve Rus sanatçılardan ‘şifa’ veren ebru sergisi: ‘Batının anlayışıyla bakarsak aslını göremeyiz’
19:53Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
19:50Gözaltında çıplak arama davasında sanık polis hakkında yakalama kararı verildi
19:39Zaharova, Batı'yı göçmen krizi konusunda sorumluluk almaya çağırdı
19:36Rusya Savunma Bakanlığı: ABD Karadeniz’deki savaş alanını araştırıyor
19:32'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın'ın savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı
19:18Ankara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
19:11Avusturya’da Neonazi çiftin evinde çok sayıda silah ele geçirildi