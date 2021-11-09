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Güney Kore'nin dijital film platformu, Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarının yayın hakkını aldı
Güney Kore'nin dijital film platformu, Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarının yayın hakkını aldı
Güney Kore’de yayın yapan dijital platform Coupang Play, Fenerbahçe’nin Süper Lig maçlarının yayın haklarını satın aldı. Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesiyle... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T22:12+0300
2021-11-09T22:12+0300
spor
güney kore
süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
canlı yayın
yayın hakkı
maç
yayın
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Kim Min Jae transferinin ardından Güney Kore’nin Fenerbahçe maçlarına ilgisi arttı. Önce Frankfurt-Fenerbahçe maçı Güney Kore’den naklen yayınlandı. Şimdi de Güney Kore’de hizmet veren Coupang Play dijital platformu, Fenerbahçe’nin Süper Lig maçlarını naklen yayınlayacağını duyurdu. Nutspor’da %17 Futbol programına imza atan isimlerden Çabi’nin paylaşımına göre bu sezon Fenerbahçe’nin tüm karşılaşmaları Güney Kore’den naklen yayınlanacak.
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güney kore, süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, canlı yayın, yayın hakkı, maç, yayın

Güney Kore'nin dijital film platformu, Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarının yayın hakkını aldı

22:12 09.11.2021
© AAMergim Berisha - Fenerbahçe
Mergim Berisha - Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
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Güney Kore’de yayın yapan dijital platform Coupang Play, Fenerbahçe’nin Süper Lig maçlarının yayın haklarını satın aldı. Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesiyle başlayan yayınlar, sezon boyunca devam edecek.
Kim Min Jae transferinin ardından Güney Kore’nin Fenerbahçe maçlarına ilgisi arttı.
Önce Frankfurt-Fenerbahçe maçı Güney Kore’den naklen yayınlandı. Şimdi de Güney Kore’de hizmet veren Coupang Play dijital platformu, Fenerbahçe’nin Süper Lig maçlarını naklen yayınlayacağını duyurdu.
Nutspor’da %17 Futbol programına imza atan isimlerden Çabi’nin paylaşımına göre bu sezon Fenerbahçe’nin tüm karşılaşmaları Güney Kore’den naklen yayınlanacak.
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