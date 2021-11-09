Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Lukaşenko'dan Polonya'ya 'Leopard' tepkisi: Göçmenlerle tanklar yardımıyla mücadele etmek şantajdır
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211109/hacze-gelen-avukati-olduren-sanik-savunma-yapacak-psikolojide-degilim--1050626066.html
Hacze gelen avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim
Hacze gelen avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evine hacze gelen avukat Ersin Arslan’ı tabancayla vurarak öldüren Yavuz Yazıcı, savunma yapacak psikolojide olmadığını, kendisine... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T15:47+0300
2021-11-09T15:47+0300
türkiye
kocaeli
avukat
cinayet
icra
icra memuru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050626028_0:56:721:461_1920x0_80_0_0_bc38062999c669a2198f591232da6021.jpg
Gebze'de 16 Mart günü Yavuz Yazıcı evine hacze gelen avukat Ersin Arslan’ı çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Ersin Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yavuz Yazıcı ise tutuklandı.Avukat Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili dava, bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma salonunda tutuklu sanık Yavuz Yazıcı, öldürülen Avukat Ersin Arslan'ın ailesi ve çok sayıda avukat hazır bulundu. Duruşmada olayı anlatması için söz verilen Yavuz Yazıcı, savunma yapacak psikolojide olmadığını belirterek, "Avukatımı azlettiğim için yeni avukat tayin edilene kadar savunma vermeyeceğim" dedi.Kocaeli Baro Başkanlığı, İstanbul 1 No'lu Baro Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği'nin davaya katılma taleplerini onaylayan mahkeme heyeti, olaya tanık olan icra memuru S.B.'nin Tokat'a tayin olması sebebiyle SEGBİS sistemi üzerinden ifade vermesi, diğer tanıkların dinlenilmesi ve sanığa yeni bir avukat tayin edilmesi amacıyla Yavuz Yazıcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Kasım tarihine erteledi.
https://tr.sputniknews.com/20210317/icrayla-evine-gelen-avukati-olduren-zanli-tutuklandi-1044053103.html
türkiye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050626028_0:0:721:540_1920x0_80_0_0_50f383e48097f603631aeba5d6b6f5f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kocaeli, avukat, cinayet, icra, icra memuru

Hacze gelen avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim

15:47 09.11.2021
© DHA Hacze gelen avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim
Hacze gelen avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© DHA
Abone ol
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evine hacze gelen avukat Ersin Arslan’ı tabancayla vurarak öldüren Yavuz Yazıcı, savunma yapacak psikolojide olmadığını, kendisine yeni bir avukat tayin edilene kadar savunma vermeyeceğini söyledi.
Gebze'de 16 Mart günü Yavuz Yazıcı evine hacze gelen avukat Ersin Arslan’ı çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Ersin Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yavuz Yazıcı ise tutuklandı.
Avukat Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili dava, bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma salonunda tutuklu sanık Yavuz Yazıcı, öldürülen Avukat Ersin Arslan'ın ailesi ve çok sayıda avukat hazır bulundu. Duruşmada olayı anlatması için söz verilen Yavuz Yazıcı, savunma yapacak psikolojide olmadığını belirterek, "Avukatımı azlettiğim için yeni avukat tayin edilene kadar savunma vermeyeceğim" dedi.
Kocaeli Baro Başkanlığı, İstanbul 1 No'lu Baro Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği'nin davaya katılma taleplerini onaylayan mahkeme heyeti, olaya tanık olan icra memuru S.B.'nin Tokat'a tayin olması sebebiyle SEGBİS sistemi üzerinden ifade vermesi, diğer tanıkların dinlenilmesi ve sanığa yeni bir avukat tayin edilmesi amacıyla Yavuz Yazıcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Kasım tarihine erteledi.
Avukat Ersin Arslan, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2021
DÜNYA
İcraya gelen avukat Ersin Arslan'ı öldüren zanlı tutuklandı
17 Mart, 18:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:35Belarus-Polonya sınırında takılan sığınmacılar su sıkıntısı çekiyor
16:31Lukaşenko'dan Polonya'ya 'Leopard' tepkisi: Göçmenlerle tanklar yardımıyla mücadele etmek şantajdır
16:27YSK üyelerine hakaret iddiasıyla 4 yıla kadar hapsi isteniyordu: İmamoğlu'nun ifadesi alınacak
16:24Viyana’daki bir genelevi Kovid-19 aşı merkezine dönüştürdüler
16:21Biden: Putin'e verdiğim sözü tuttum
16:18'Hızlı moda', Şili'nin Atacama çölünü dev bir çöplüğe dönüştürdü
16:07Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: Hastaların ilaçlara erişemediği haberleri gerçeği yansıtmıyor
16:05Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Ankara'ya 70 yeni okul yapılacak
16:04Hindistan'da 89 kişide Zika virüsü tespit edildi
15:55Kırgızistan'daki Rus üssü modernize uçaklar ve yeni radar istasyonu ile güçlendirildi
15:50Game of Thrones'un Greyjoy'u, dizideki seks sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
15:50'Alevi genç ile sünni kız evlenemez' diyen ilahiyatçı yazar Karaman hakkında suç duyurusu
15:47Hacze gelen avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim
15:38Belediye otobüsü elektrik direğine çarptı: 17 yaralı
15:37Şenol Güneş'ten Fenerbahçe iddialarına yanıt: Dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum
15:28Travis Scott'tan Astroworld'deki izdihamda ölenlerin cenaze masraflarını karşılama teklifi
15:25İBB’nin 'Yürü Be İstanbul' uygulaması ile bin adım atanlar Beltur’dan ücretsiz kahve alabilecek
15:10Gökova Körfezi'nin deprem tomografisi çekiliyor
15:10Avrupa'daki yeraltı depolarına gaz pompalamaya başlayan Gazprom, Ukrayna üzerinden sevkiyatı artırdı
15:09Çin'in Taklamakan Çölü'ndeki ABD uçak ve savaş gemilerinin maketleri, Washington'ı telaşlandırdı