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Türkiye
Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20211109/ibb-rayli-sistemler-daire-baskani-su-an-elimizde-durdurulmus-bir-metro-hatti-yok-1050617382.html
İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı: Şu an elimizde durdurulmuş bir metro hattı yok
İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı: Şu an elimizde durdurulmuş bir metro hattı yok
İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Doç. Dr. Alpkökin “10 durmuş hattın sekiz tanesine kaynak sağladık. 2019 Haziran’ından itibaren yapımlarını sırasıyla yeniden... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T12:39+0300
2021-11-09T12:43+0300
seyir hali
radyo
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
raylı sistem
metro
göçük
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
pelin alpkökin
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İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı: Şu an elimizde durdurulmuş bir metro hattı yok
İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı: Şu an elimizde durdurulmuş bir metro hattı yok
Radyo Sputnik’te konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, yapımı durmuş olan metro hatlarına nasıl kaynak sağladıklarını ve mevcut çalışmalarını Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Alpkökin, yönetimi devraldıklarında yapım aşamasındaki metro hatlarının durumunu “Haziran 2019’da yeni yönetim devraldığı zaman sözleşmeye bağlanmış ve kağıt üzerinde yapımı devam eden 141.3 kilometrelik bir raylı sistem hattı vardı. Bunun büyük bir bölümü yeraltı sistemiydi. Bunlardan 103.8 kilometresi finans yetersizliği, bütçe olmaması, düzgün finans ve bütçe planlaması yapılmadan ihaleye çıkılmış olmasından dolayı durmuş ve durdurulmuş hatlardı. Çok ciddi bir problemdi” diye açıkladı.‘Ciddi bir kamu zararı var’Alpkökin, metro hatlarının 2019 Haziran ayındaki durumunun yol açabileceği tehlikeleri ve zararı “Yeraltına kazmaya başladığınızdan itibaren tünel açmanın birtakım sıralamaları var. Geçici iksa dediğimiz bir yapıyla duruyorsunuz. Daha sonra kalıcı betonarme kaplamalarını yapıyorsunuz. İşin doğasında olan budur. İşler durdurulduğunda birçok tünel, düşeyde şaft dediğimiz kuyular kalıcı iksayla bırakılmış ve terk edilmiş. İstanbul’un altında birçok noktada herhangi bir deprem durumunda, yer altı su seviyesindeki değişiklikte, yol üst kotundaki ağırlıkta çöküş yaşanabilecek tüneller bırakılmış. Bu işlerin yapımı için birçok yollar kapatılmış, alanlar alınmış ve bırakılmış. Ciddi bir kamu zararı var. Zamanında bitirilememiş. Toplumda bir beklenti var. Düzgün ilerlese 2018-2020’de açılacak olan hatlar 2019’da yüzde 3-4 mertebesinde ilerlemelerle bırakılmış. Toplumun metro erişimine 2-3 yıl daha geç ulaşmalarına sebep olmuş. 2019 Haziran’daki resim buydu” diye aktardı.‘Sekiz tane metromuzda 98.7 kilometre bilfiil çalışmalarımız devam ediyor’Metro hatlarının yapımına devam etmek için kaynak bulduklarını söyleyen Alpkökin, çalışmaların mevcut durumu konusunda “103.8 kilometrelik 10 tane durmuş hattın biz şu anda sekiz tanesine kredi ve öz kaynak sağladık. Hepsinin yapımına sırayla 2019 Haziran’ından itibaren yapımlarını yeniden başlattık. Şu an elimizde durdurulmuş bir metro hattı yok. Sekiz hattan bir tanesi Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi. Bir tanesinin de kamu yatırım programına alınarak yurtdışı kredisi kullanılabilmesi için süreçleri devam ettiriyoruz. Şu an sekiz tane metromuzda 98.7 kilometre bilfiil çalışmalarımız devam ediyor. Sağladığımız kredi miktarı 1.15 milyar Euro’dur” ifadelerini kullandı.
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Ali Çağatay
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radyo, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), raylı sistem, metro, göçük, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, pelin alpkökin, аудио

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı: Şu an elimizde durdurulmuş bir metro hattı yok

12:39 09.11.2021 (güncellendi: 12:43 09.11.2021)
SEYİR HALİ
İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı: Şu an elimizde durdurulmuş bir metro hattı yok
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Doç. Dr. Alpkökin “10 durmuş hattın sekiz tanesine kaynak sağladık. 2019 Haziran’ından itibaren yapımlarını sırasıyla yeniden başlattık. Şu an elimizde durdurulmuş bir metro hattı yok. Biri Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi, birinin de yurtdışı kredisi kullanılabilmesi için süreçleri devam ettiriyoruz” dedi.
Radyo Sputnik’te konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, yapımı durmuş olan metro hatlarına nasıl kaynak sağladıklarını ve mevcut çalışmalarını Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.
Alpkökin, yönetimi devraldıklarında yapım aşamasındaki metro hatlarının durumunu “Haziran 2019’da yeni yönetim devraldığı zaman sözleşmeye bağlanmış ve kağıt üzerinde yapımı devam eden 141.3 kilometrelik bir raylı sistem hattı vardı. Bunun büyük bir bölümü yeraltı sistemiydi. Bunlardan 103.8 kilometresi finans yetersizliği, bütçe olmaması, düzgün finans ve bütçe planlaması yapılmadan ihaleye çıkılmış olmasından dolayı durmuş ve durdurulmuş hatlardı. Çok ciddi bir problemdi” diye açıkladı.
‘Ciddi bir kamu zararı var’
Alpkökin, metro hatlarının 2019 Haziran ayındaki durumunun yol açabileceği tehlikeleri ve zararı “Yeraltına kazmaya başladığınızdan itibaren tünel açmanın birtakım sıralamaları var. Geçici iksa dediğimiz bir yapıyla duruyorsunuz. Daha sonra kalıcı betonarme kaplamalarını yapıyorsunuz. İşin doğasında olan budur. İşler durdurulduğunda birçok tünel, düşeyde şaft dediğimiz kuyular kalıcı iksayla bırakılmış ve terk edilmiş. İstanbul’un altında birçok noktada herhangi bir deprem durumunda, yer altı su seviyesindeki değişiklikte, yol üst kotundaki ağırlıkta çöküş yaşanabilecek tüneller bırakılmış. Bu işlerin yapımı için birçok yollar kapatılmış, alanlar alınmış ve bırakılmış. Ciddi bir kamu zararı var. Zamanında bitirilememiş. Toplumda bir beklenti var. Düzgün ilerlese 2018-2020’de açılacak olan hatlar 2019’da yüzde 3-4 mertebesinde ilerlemelerle bırakılmış. Toplumun metro erişimine 2-3 yıl daha geç ulaşmalarına sebep olmuş. 2019 Haziran’daki resim buydu” diye aktardı.
‘Sekiz tane metromuzda 98.7 kilometre bilfiil çalışmalarımız devam ediyor’
Metro hatlarının yapımına devam etmek için kaynak bulduklarını söyleyen Alpkökin, çalışmaların mevcut durumu konusunda “103.8 kilometrelik 10 tane durmuş hattın biz şu anda sekiz tanesine kredi ve öz kaynak sağladık. Hepsinin yapımına sırayla 2019 Haziran’ından itibaren yapımlarını yeniden başlattık. Şu an elimizde durdurulmuş bir metro hattı yok. Sekiz hattan bir tanesi Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi. Bir tanesinin de kamu yatırım programına alınarak yurtdışı kredisi kullanılabilmesi için süreçleri devam ettiriyoruz. Şu an sekiz tane metromuzda 98.7 kilometre bilfiil çalışmalarımız devam ediyor. Sağladığımız kredi miktarı 1.15 milyar Euro’dur” ifadelerini kullandı.
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