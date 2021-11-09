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İngiltere'de 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
İngiltere'de 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
İngiltere'de 1 Nisan 2022'den itibaren Kovid-19 aşısının sağlık personeli için zorunlu olacağı duyuruldu. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T18:31+0300
2021-11-09T18:31+0300
koronavirüs
nhs
ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)
zorunlu aşı
kovid-19
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İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, parlamentoda yaptığı açıklamada, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerinde (NHS) görev yapan 1,2 milyon tam zamanlı personel için nisandan itibaren Kovid-19 aşısının zorunlu olacağını bildirdi.Javid, "Yalnızca Kovid-19'a karşı tam aşılı olduklarını gösterebilenler istihdam edilebilir." dedi.Henüz aşısını yaptırmamış kişileri desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceklerinin altını çizen Javid, aşı olunmasını mümkün olduğunca kolay hale getirmek için NHS'deki aşılanmamış personelle bire bir görüşmeler yapılacağını söyledi.Javid, "Önlenebilir zararlardan kaçınmalı ve NHS'deki hastaları, meslektaşlarımızı ve elbette NHS'nin kendisini korumalıyız." ifadesini kullandı.NHS personelinin yüzde 90'ının en az 2 doz Kovid-19 aşısı yaptırdığına işaret eden Javid, ancak bazı hastanelerde bu rakamın yüzde 80'e yakın olduğunu kaydetti.Hastalarla yüz yüze teması olmayanların ve tıbbi nedenlerle aşıdan muaf olanların ise istisnai durumda olacağını belirten Javid, bu kişilerin aşı yaptırma zorunluluğu olmadığını dile getirdi.Javid, sağlık personeli için grip aşısının ise zorunlu hale getirilmeyeceğini ifade etti.Söz konusu zorunlu aşı kararının, parlamento onayının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.İngiltere'de 100 bine yakın sağlık personeli aşısızÜlkede sağlık sektörü çalışanlarını temsil eden örgüt NHS Providers Baş Yöneticisi Chris Hopson, BBC’ye yaptığı açıklamada, İngiltere'de 80 bin ila 100 bin NHS çalışanının aşısız olduğunu belirtti.Hopson, zorunlu aşılama nedeniyle çok sayıda personelin ayrılması durumunda bunun sağlık hizmeti için risk oluşturacağının altını çizdi.
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nhs, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), zorunlu aşı, kovid-19

İngiltere'de 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak

18:31 09.11.2021
© REUTERS / Phil Nobleİngiltere - koronavirüs - Kovid-19
İngiltere - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / Phil Noble
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İngiltere'de 1 Nisan 2022'den itibaren Kovid-19 aşısının sağlık personeli için zorunlu olacağı duyuruldu.
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, parlamentoda yaptığı açıklamada, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerinde (NHS) görev yapan 1,2 milyon tam zamanlı personel için nisandan itibaren Kovid-19 aşısının zorunlu olacağını bildirdi.
Javid, "Yalnızca Kovid-19'a karşı tam aşılı olduklarını gösterebilenler istihdam edilebilir." dedi.
Henüz aşısını yaptırmamış kişileri desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceklerinin altını çizen Javid, aşı olunmasını mümkün olduğunca kolay hale getirmek için NHS'deki aşılanmamış personelle bire bir görüşmeler yapılacağını söyledi.
Javid, "Önlenebilir zararlardan kaçınmalı ve NHS'deki hastaları, meslektaşlarımızı ve elbette NHS'nin kendisini korumalıyız." ifadesini kullandı.
NHS personelinin yüzde 90'ının en az 2 doz Kovid-19 aşısı yaptırdığına işaret eden Javid, ancak bazı hastanelerde bu rakamın yüzde 80'e yakın olduğunu kaydetti.
Hastalarla yüz yüze teması olmayanların ve tıbbi nedenlerle aşıdan muaf olanların ise istisnai durumda olacağını belirten Javid, bu kişilerin aşı yaptırma zorunluluğu olmadığını dile getirdi.
Javid, sağlık personeli için grip aşısının ise zorunlu hale getirilmeyeceğini ifade etti.
Söz konusu zorunlu aşı kararının, parlamento onayının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İngiltere'de 100 bine yakın sağlık personeli aşısız

Ülkede sağlık sektörü çalışanlarını temsil eden örgüt NHS Providers Baş Yöneticisi Chris Hopson, BBC’ye yaptığı açıklamada, İngiltere'de 80 bin ila 100 bin NHS çalışanının aşısız olduğunu belirtti.
Hopson, zorunlu aşılama nedeniyle çok sayıda personelin ayrılması durumunda bunun sağlık hizmeti için risk oluşturacağının altını çizdi.

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