https://tr.sputniknews.com/20211109/ingilterede-salgin-boyunca-kullanmadiklari-urunleri-satin-alanlar-66-milyar-sterlin-harcadi-1050605413.html
İngiltere'de, salgın boyunca kullanmadıkları ürünleri satın alanlar 6.6 milyar sterlin harcadı
İngiltere'de, salgın boyunca kullanmadıkları ürünleri satın alanlar 6.6 milyar sterlin harcadı
Birleşik Krallık sigorta şirketi Aviva'nın anketine göre, tüketiciler, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince satın alıp kullanmadığı ürünler... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T01:34+0300
2021-11-09T01:34+0300
2021-11-09T01:34+0300
dünya
ingiltere
harcama
pandemi
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045072470_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_13c20fa2bcda8e462df4cebeb60fae9d.jpg
Aviva'nın salgın döneminde tüketici eğilimlerine ilişkin 4 bin tüketici ile görüşerek yaptığı anketin sonuçlarına göre, ülkede salgın döneminde harcama yapan her 10 tüketiciden biri, satın alma kararlarına ilişkin pişmanlık yaşadığını belirtti.Ekmek yapma makinesi de var, jakuzi deTüketicilerin salgın döneminde satın aldığı ve sonrasında bu kararlarına ilişkin pişmanlık duyduğu ürünler arasında konsol oyunları, yapı malzemeleri, bisiklet, giyim, müzik enstrümanları, mutfak eşyası, ekmek yapma makinesi, mobilya, bahçe oturma grubu, pizza fırını ve jakuzi gibi ürünler bulunuyor.Ankete göre, salgın boyunca tüketiciler, aslında daha sonra hiç kullanmayacakları ürünleri satın almak için 6.6 milyar sterlinin üzerinde harcama yaptı.Salgın döneminde tüketicilerin bir bölümü, tatil yapmak üzere ayırdığı bütçeyi, daha sonra satın aldığı için pişmanlık duyduğu ürünlere harcadı. Tüketicilerin bir bölümü ise bu harcamaları salgın döneminde yeni bir hobi edinebilmek amacıyla yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211104/merckin-gelistirdigi-kovid-ilacina-ilk-kullanim-onayini-britanya-verdi-1050475946.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045072470_58:0:965:680_1920x0_80_0_0_4e5e0f73466a36d703e797d0c4cfa7d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, harcama, pandemi, koronavirüs
İngiltere'de, salgın boyunca kullanmadıkları ürünleri satın alanlar 6.6 milyar sterlin harcadı
Birleşik Krallık sigorta şirketi Aviva'nın anketine göre, tüketiciler, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince satın alıp kullanmadığı ürünler için 6,6 milyar sterlinin üzerinde harcama yaptı.
Aviva'nın salgın döneminde tüketici eğilimlerine ilişkin 4 bin tüketici ile görüşerek yaptığı anketin sonuçlarına göre, ülkede salgın döneminde harcama yapan her 10 tüketiciden biri, satın alma kararlarına ilişkin pişmanlık yaşadığını belirtti.
Ekmek yapma makinesi de var, jakuzi de
Tüketicilerin salgın döneminde satın aldığı ve sonrasında bu kararlarına ilişkin pişmanlık duyduğu ürünler arasında konsol oyunları, yapı malzemeleri, bisiklet, giyim, müzik enstrümanları, mutfak eşyası, ekmek yapma makinesi, mobilya, bahçe oturma grubu, pizza fırını ve jakuzi gibi ürünler bulunuyor.
Ankete göre, salgın boyunca tüketiciler, aslında daha sonra hiç kullanmayacakları ürünleri satın almak için 6.6 milyar sterlinin üzerinde harcama yaptı.
Salgın döneminde tüketicilerin bir bölümü, tatil yapmak üzere ayırdığı bütçeyi, daha sonra satın aldığı için pişmanlık duyduğu ürünlere harcadı.
Tüketicilerin bir bölümü ise bu harcamaları salgın döneminde yeni bir hobi edinebilmek amacıyla yaptı.