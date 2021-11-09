https://tr.sputniknews.com/20211109/istanbulda-sanat-ve-antika-fuari-duzenlendi-nft-eserler-de-sergilendi-1050616845.html
İstanbul’da Sanat ve Antika Fuarı düzenlendi: NFT eserler de sergilendi
İstanbul’da Sanat ve Antika Fuarı düzenlendi: NFT eserler de sergilendi
Sanatı ve antikayı bir araya getiren Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı, 4-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T12:36+0300
2021-11-09T12:36+0300
2021-11-09T13:13+0300
yaşam
kültür & sanat
sanat
antika
nft
mimarlar odası
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
gülsin onay
lütfi kırdar kongre merkezi
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İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla, Piyanist Gülsin Onay’ın piyano resitali eşliğinde, 4 Kasım’da kapılarını açan Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı; 4 gün boyunca İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda 32 bin 500 kişiye ev sahipliği yaptı. Ziyaretçilerin zaman yolculuğuna çıktığı etkinlikte, sosyal sorumluluk projeleri de dikkat çekti.Fuar süresince uzman konukların katılımıyla akademik buluşmalar ve paneller gerçekleştirilirken, Türkiye’deki iç mimarlık mesleği hakkında önemli bilgiler veren İç Mimarlar Odası da söyleşiler düzenleyerek organizasyonda hazır bulundu.40 galeride 600’den fazla sanatçının, yerli ve yabancı birçok yapıtını barındıran fuarın son günü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu eserleri inceledi.‘Rusya, İran, Azerbaycan, Ukrayna’dan gelen eserler de fuarda yerini aldı’Demos Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Aslan, fuar alanını bu sene iki katına çıkardıklarını vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:‘NFT eserler de ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü’Bu yıl dijitalin sanatla buluştuğu NFT eserlerin büyük ilgi gördüğünü belirten Aslan, “Sanatı ve antikayı bir araya getirmenin yanı sıra bu sene dijitalin sanatla buluştuğu NFT eserlerin de fuarda yer almasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu eserler de ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. İstanbul’u sanat ve antika ile buluşturmaya devam edeceğiz’’ dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211103/tarantino-pulp-fictionin-gorulmemis-sahnelerini-nft-olarak-satisa-cikariyor-1050436710.html
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Selin Uludağ
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Selin Uludağ
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Selin Uludağ
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
kültür & sanat, sanat, antika, nft, mimarlar odası, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, gülsin onay, lütfi kırdar kongre merkezi, dilek imamoğlu, ahmet aras, sanat ve antika fuarı, emrah kaymak
İstanbul’da Sanat ve Antika Fuarı düzenlendi: NFT eserler de sergilendi
12:36 09.11.2021 (güncellendi: 13:13 09.11.2021)
Sanatı ve antikayı bir araya getiren Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı, 4-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda düzenlendi. Sanat ve dijital dünyanın da buluştuğu etkinlikte, NFT eserler de ilgi gördü.
İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla, Piyanist Gülsin Onay’ın piyano resitali eşliğinde, 4 Kasım’da kapılarını açan Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı; 4 gün boyunca İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda 32 bin 500 kişiye ev sahipliği yaptı. Ziyaretçilerin zaman yolculuğuna çıktığı etkinlikte, sosyal sorumluluk projeleri de dikkat çekti.
Fuar süresince uzman konukların katılımıyla akademik buluşmalar ve paneller gerçekleştirilirken, Türkiye’deki iç mimarlık mesleği hakkında önemli bilgiler veren İç Mimarlar Odası da söyleşiler düzenleyerek organizasyonda hazır bulundu.
40 galeride 600’den fazla sanatçının, yerli ve yabancı birçok yapıtını barındıran fuarın son günü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu eserleri inceledi.
‘Rusya, İran, Azerbaycan, Ukrayna’dan gelen eserler de fuarda yerini aldı’
Demos Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Aslan, fuar alanını bu sene iki katına çıkardıklarını vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:
“Sanata ve antikaya ilgi çok büyük. Gerçekleştirdiğimiz organizasyonla birlikte insanların geçmişe özlemini de gideriyoruz. Ziyaretçiler sanata doyarken, değerli parçaları alıcısıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Ülkemizin değerli sanatçılarının eserlerinin yanı sıra Rusya, İran, Azerbaycan, Ukrayna’dan gelen sanatçı eserleri de fuarda yerini aldı.’’
‘NFT eserler de ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü’
Bu yıl dijitalin sanatla buluştuğu NFT eserlerin büyük ilgi gördüğünü belirten Aslan, “Sanatı ve antikayı bir araya getirmenin yanı sıra bu sene dijitalin sanatla buluştuğu NFT eserlerin de fuarda yer almasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu eserler de ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. İstanbul’u sanat ve antika ile buluşturmaya devam edeceğiz’’ dedi.