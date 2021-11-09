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İstanbul'da sis etkili oluyor
İstanbul'da sis etkili oluyor
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini belirli şekilde düşürdü. Sisin sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini devam... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T05:24+0300
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istanbul
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a gece saatlerinde sis etkili olacak şekilde yaptığı uyarılar etkisini gösterdi. Megakentin genelinde saat 02.30'dan sonra sis yoğun bir şekilde etkili oldu.Bölgesel olarak etkili olan sisin belirli aralıklarla görüş mesafesini belirli ölçüde düşürdüğü görüldü. Sisin sabah kadar kent genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.
türkiye
istanbul
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istanbul, sis

İstanbul'da sis etkili oluyor

05:24 09.11.2021
© İHAİstanbul'da sis etkili oluyor
İstanbul'da sis etkili oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© İHA
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İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini belirli şekilde düşürdü. Sisin sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a gece saatlerinde sis etkili olacak şekilde yaptığı uyarılar etkisini gösterdi. Megakentin genelinde saat 02.30'dan sonra sis yoğun bir şekilde etkili oldu.
Bölgesel olarak etkili olan sisin belirli aralıklarla görüş mesafesini belirli ölçüde düşürdüğü görüldü. Sisin sabah kadar kent genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.
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