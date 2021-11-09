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https://tr.sputniknews.com/20211109/ivana-sert-koronaviruse-yakalandi-1050620098.html
Ivana Sert koronavirüse yakalandı
Ivana Sert koronavirüse yakalandı
Ivana Sert, solunum yolları rahatsızlığı için gittiği hastanede koronavirüs testinin pozitif çıkması ile karantinaya alındı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T13:42+0300
2021-11-09T13:42+0300
2021-11-09T13:40+0300
türkiye
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
ivana sert
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Moda tasarımcısı Ivana Sert, nefes almakta zorluk çekince gittiği Acıbadem Maslak Hastanesi’ne başvurdu.Yapılan test sonucunda Kovid-19’a yakalandığı tespit edilen Ivana Sert, geceyi hastanede geçirerek, tedavi altına alındı.
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koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, ivana sert
Ivana Sert koronavirüse yakalandı
Ivana Sert, solunum yolları rahatsızlığı için gittiği hastanede koronavirüs testinin pozitif çıkması ile karantinaya alındı.
Moda tasarımcısı
Ivana Sert, nefes almakta zorluk çekince gittiği Acıbadem Maslak Hastanesi’ne başvurdu.
Yapılan test sonucunda
Kovid-19’a yakalandığı tespit edilen Ivana Sert, geceyi hastanede geçirerek, tedavi altına alındı.