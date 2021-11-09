https://tr.sputniknews.com/20211109/japonya-9-uydu-tasiyan-epsilon-5-roketini-firlatti-1050610472.html
Japonya, 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketini fırlattı
Japonya, 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketini fırlattı
Japonya Uzay Araştırma Ajansı, 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketini uzaya gönderdi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T09:08+0300
2021-11-09T09:08+0300
2021-11-09T09:08+0300
dünya
japonya
uzay
japon uzay araştırma ajansı (jaxa)
uydu
epsilon-5
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050610443_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_73383b473c6480bb1378b8687499e8d9.jpg
Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), roketin, güneybatıdaki Kagoşima'da bulunan Uçinoura Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldığını bildirdi.Ulusal 10 bilim enstitüsünce üretilen roketin 2.6 metre çapında, 26 metre uzunluğunda ve 96 ton olduğu kaydedildi.Roketin, katı yakıt kullandığı ve sahip olduğu yapay zeka sayesinde fırlatma ve işçilik maliyetlerinin düştüğü vurgulandı.Uzaya yönelik faaliyetler yürüten eğitim kuruluşları ile ticari firmaların teşvik edilmesini hedefleyen ve 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketinin 5.8 milyar yene (51 milyon dolar) üretildiği belirtildi.Kyodo ajansına göre, JAXA en son Ocak 2019'da Epsilon türü roket fırlatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/guney-kore-yerli-uydusu-nuriyi-uzaya-firlatti-yorungeye-oturtulamadi-1050041101.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050610443_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_942e7ee98bea4e9788318c04105f7e89.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
japonya, uzay, japon uzay araştırma ajansı (jaxa), uydu, epsilon-5
Japonya, 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketini fırlattı
Japonya Uzay Araştırma Ajansı, 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketini uzaya gönderdi.
Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), roketin, güneybatıdaki Kagoşima'da bulunan Uçinoura Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldığını bildirdi.
Ulusal 10 bilim enstitüsünce üretilen roketin 2.6 metre çapında, 26 metre uzunluğunda ve 96 ton olduğu kaydedildi.
Roketin, katı yakıt kullandığı ve sahip olduğu yapay zeka sayesinde fırlatma ve işçilik maliyetlerinin düştüğü vurgulandı.
Uzaya yönelik faaliyetler yürüten eğitim kuruluşları ile ticari firmaların teşvik edilmesini hedefleyen ve 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketinin 5.8 milyar yene (51 milyon dolar) üretildiği belirtildi.
Kyodo ajansına göre, JAXA en son Ocak 2019'da Epsilon türü roket fırlatmıştı.