https://tr.sputniknews.com/20211109/japonya-9-uydu-tasiyan-epsilon-5-roketini-firlatti-1050610472.html

Japonya, 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketini fırlattı

Japonya, 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketini fırlattı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı, 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketini uzaya gönderdi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T09:08+0300

2021-11-09T09:08+0300

2021-11-09T09:08+0300

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japon uzay araştırma ajansı (jaxa)

uydu

epsilon-5

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Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), roketin, güneybatıdaki Kagoşima'da bulunan Uçinoura Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldığını bildirdi.Ulusal 10 bilim enstitüsünce üretilen roketin 2.6 metre çapında, 26 metre uzunluğunda ve 96 ton olduğu kaydedildi.Roketin, katı yakıt kullandığı ve sahip olduğu yapay zeka sayesinde fırlatma ve işçilik maliyetlerinin düştüğü vurgulandı.Uzaya yönelik faaliyetler yürüten eğitim kuruluşları ile ticari firmaların teşvik edilmesini hedefleyen ve 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketinin 5.8 milyar yene (51 milyon dolar) üretildiği belirtildi.Kyodo ajansına göre, JAXA en son Ocak 2019'da Epsilon türü roket fırlatmıştı.

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