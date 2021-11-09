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https://tr.sputniknews.com/20211109/japonya-9-uydu-tasiyan-epsilon-5-roketini-firlatti-1050610472.html
Japonya, 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketini fırlattı
Japonya, 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketini fırlattı
Japonya Uzay Araştırma Ajansı, 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketini uzaya gönderdi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T09:08+0300
2021-11-09T09:08+0300
dünya
japonya
uzay
japon uzay araştırma ajansı (jaxa)
uydu
epsilon-5
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Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), roketin, güneybatıdaki Kagoşima'da bulunan Uçinoura Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldığını bildirdi.Ulusal 10 bilim enstitüsünce üretilen roketin 2.6 metre çapında, 26 metre uzunluğunda ve 96 ton olduğu kaydedildi.Roketin, katı yakıt kullandığı ve sahip olduğu yapay zeka sayesinde fırlatma ve işçilik maliyetlerinin düştüğü vurgulandı.Uzaya yönelik faaliyetler yürüten eğitim kuruluşları ile ticari firmaların teşvik edilmesini hedefleyen ve 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketinin 5.8 milyar yene (51 milyon dolar) üretildiği belirtildi.Kyodo ajansına göre, JAXA en son Ocak 2019'da Epsilon türü roket fırlatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/guney-kore-yerli-uydusu-nuriyi-uzaya-firlatti-yorungeye-oturtulamadi-1050041101.html
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japonya, uzay, japon uzay araştırma ajansı (jaxa), uydu, epsilon-5

Japonya, 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketini fırlattı

09:08 09.11.2021
© REUTERS / KYODOEpsilon-5
Epsilon-5 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / KYODO
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Japonya Uzay Araştırma Ajansı, 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketini uzaya gönderdi.
Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), roketin, güneybatıdaki Kagoşima'da bulunan Uçinoura Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldığını bildirdi.
Ulusal 10 bilim enstitüsünce üretilen roketin 2.6 metre çapında, 26 metre uzunluğunda ve 96 ton olduğu kaydedildi.
Roketin, katı yakıt kullandığı ve sahip olduğu yapay zeka sayesinde fırlatma ve işçilik maliyetlerinin düştüğü vurgulandı.
Uzaya yönelik faaliyetler yürüten eğitim kuruluşları ile ticari firmaların teşvik edilmesini hedefleyen ve 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketinin 5.8 milyar yene (51 milyon dolar) üretildiği belirtildi.
Kyodo ajansına göre, JAXA en son Ocak 2019'da Epsilon türü roket fırlatmıştı.
Güney Kore, yerli imkanlarla geliştirdiği 'Nuri' adındaki roketi uzaya gönderdi. Ancak roketin yörüngeye oturtulamadığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
DÜNYA
Güney Kore yerli uydusu Nuri'yi uzaya fırlattı: Yörüngeye oturtulamadı
21 Ekim, 13:27
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