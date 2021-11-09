https://tr.sputniknews.com/20211109/jolie-eternals-filminin-escinsellik-yuzunden-3-ulkede-yasaklanmasi-nedeniyle-hem-uzgun-hem-gururlu-1050620804.html

Jolie, filminin eşcinsellik yüzünden 3 ülkede yasaklanması nedeniyle hem 'üzgün' hem 'gururlu'

Jolie, filminin eşcinsellik yüzünden 3 ülkede yasaklanması nedeniyle hem 'üzgün' hem 'gururlu'

Marvel Sinematik Evreni'nin ilk eşcinsel çiftinin yer aldığı 'Eternals' filminin Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'te yasaklanmasına filmin oyuncularından Jolie... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T14:29+0300

2021-11-09T14:29+0300

2021-11-09T14:41+0300

angelina jolie

suudi arabistan

katar

umman

eşcinsel

disney

marvel

the eternals

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Marvel'in 200 milyon dolarlık 'Eternals' yapımında Brian Tyree Henry'nin canlandırdığı Phastos karakteri ile Haaz Sleiman'ın hayat verdiği partneri Ben'in öpüşme sahnesinin Suudi Arabistan, Katar ve Kuvyet'teki gösterimlerde çıkarılması istendi. Hollywood Reporter sitesinin haberine göre de Disney yerel yetkililerin bu taleplerini reddetti. Bu da filmin bu ülkelerde gösterimden kaldırılmasıyla sonuçlandı. 'Nasıl oluyor da böyle bir dünyada yaşıyoruz hâlâ anlamıyorum'ABD'de de homofobiklerin hedefinde olan Filmde savaşçı Thena karakterini canlandıran Angelia Jolie, news.com.au sitesine verdiği demeçte şunları söyledi: "O ülkelerdeki izleyiciler için üzgünüm. Bu sahneleri filmden atmadığı için Marvel ile de gurur duruyorum. Nasıl oluyor da Phastos'un sahip olduğu aileyi, ilişkilerinin güzelliğini ve aralarındaki aşkı göremeyecek insanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz hâlâ anlamıyorum." Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'da eşcinsellik yasak. Öyle ki Disney daha önce de Körfez ülkelerinde bu açıdan sıkıntılar yaşadı. 2020'de Türkçeye 'Hadi Gidelim' olarak çevrilen 'Onward' animasyonu iki karakter arasındaki lezbiyen ilişkiyi gösterdiği savunulan bir diyalog yüzünden Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan'da yasaklandı.

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https://tr.sputniknews.com/20211106/eternalsa-lgbti-sansuru-suudi-arabistan-kuveyt-ve-katarda-gosterime-girmeyecek-1050545771.html

suudi arabistan

katar

umman

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angelina jolie, suudi arabistan, katar, umman, eşcinsel, disney, marvel, the eternals