https://tr.sputniknews.com/20211109/jolie-eternals-filminin-escinsellik-yuzunden-3-ulkede-yasaklanmasi-nedeniyle-hem-uzgun-hem-gururlu-1050620804.html
Jolie, filminin eşcinsellik yüzünden 3 ülkede yasaklanması nedeniyle hem 'üzgün' hem 'gururlu'
Jolie, filminin eşcinsellik yüzünden 3 ülkede yasaklanması nedeniyle hem 'üzgün' hem 'gururlu'
Marvel Sinematik Evreni'nin ilk eşcinsel çiftinin yer aldığı 'Eternals' filminin Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'te yasaklanmasına filmin oyuncularından Jolie... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T14:29+0300
2021-11-09T14:29+0300
2021-11-09T14:41+0300
angelina jolie
suudi arabistan
katar
umman
eşcinsel
disney
marvel
the eternals
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050620884_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e59423a7289360b8f801667b354cfef6.jpg
Marvel'in 200 milyon dolarlık 'Eternals' yapımında Brian Tyree Henry'nin canlandırdığı Phastos karakteri ile Haaz Sleiman'ın hayat verdiği partneri Ben'in öpüşme sahnesinin Suudi Arabistan, Katar ve Kuvyet'teki gösterimlerde çıkarılması istendi. Hollywood Reporter sitesinin haberine göre de Disney yerel yetkililerin bu taleplerini reddetti. Bu da filmin bu ülkelerde gösterimden kaldırılmasıyla sonuçlandı. 'Nasıl oluyor da böyle bir dünyada yaşıyoruz hâlâ anlamıyorum'ABD'de de homofobiklerin hedefinde olan Filmde savaşçı Thena karakterini canlandıran Angelia Jolie, news.com.au sitesine verdiği demeçte şunları söyledi: "O ülkelerdeki izleyiciler için üzgünüm. Bu sahneleri filmden atmadığı için Marvel ile de gurur duruyorum. Nasıl oluyor da Phastos'un sahip olduğu aileyi, ilişkilerinin güzelliğini ve aralarındaki aşkı göremeyecek insanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz hâlâ anlamıyorum." Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'da eşcinsellik yasak. Öyle ki Disney daha önce de Körfez ülkelerinde bu açıdan sıkıntılar yaşadı. 2020'de Türkçeye 'Hadi Gidelim' olarak çevrilen 'Onward' animasyonu iki karakter arasındaki lezbiyen ilişkiyi gösterdiği savunulan bir diyalog yüzünden Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan'da yasaklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211013/biseksuel-supermanle-ovunen-dc-comicse-eski-superman-aktorunden-cesaret-degil-yancilik-tepkisi-1049785881.html
https://tr.sputniknews.com/20211106/eternalsa-lgbti-sansuru-suudi-arabistan-kuveyt-ve-katarda-gosterime-girmeyecek-1050545771.html
suudi arabistan
katar
umman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050620884_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_e07a84b51df958884c04d3ca4b80bb48.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
angelina jolie, suudi arabistan, katar, umman, eşcinsel, disney, marvel, the eternals
Jolie, filminin eşcinsellik yüzünden 3 ülkede yasaklanması nedeniyle hem 'üzgün' hem 'gururlu'
14:29 09.11.2021 (güncellendi: 14:41 09.11.2021)
Marvel Sinematik Evreni'nin ilk eşcinsel çiftinin yer aldığı 'Eternals' filminin Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'te yasaklanmasına filmin oyuncularından Jolie tepki gösterdi.
Marvel'in 200 milyon dolarlık 'Eternals' yapımında Brian Tyree Henry'nin canlandırdığı Phastos karakteri ile Haaz Sleiman'ın hayat verdiği partneri Ben'in öpüşme sahnesinin Suudi Arabistan, Katar ve Kuvyet'teki gösterimlerde çıkarılması istendi. Hollywood Reporter sitesinin haberine göre de Disney yerel yetkililerin bu taleplerini reddetti. Bu da filmin bu ülkelerde gösterimden kaldırılmasıyla sonuçlandı.
'Nasıl oluyor da böyle bir dünyada yaşıyoruz hâlâ anlamıyorum'
ABD'de de homofobiklerin hedefinde olan Filmde savaşçı Thena karakterini canlandıran Angelia Jolie, news.com.au sitesine verdiği demeçte şunları söyledi: "O ülkelerdeki izleyiciler için üzgünüm. Bu sahneleri filmden atmadığı için Marvel ile de gurur duruyorum. Nasıl oluyor da Phastos'un sahip olduğu aileyi, ilişkilerinin güzelliğini ve aralarındaki aşkı göremeyecek insanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz hâlâ anlamıyorum."
Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'da eşcinsellik yasak. Öyle ki Disney daha önce de Körfez ülkelerinde bu açıdan sıkıntılar yaşadı. 2020'de Türkçeye 'Hadi Gidelim' olarak çevrilen 'Onward' animasyonu iki karakter arasındaki lezbiyen ilişkiyi gösterdiği savunulan bir diyalog yüzünden Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan'da yasaklandı.