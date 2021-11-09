https://tr.sputniknews.com/20211109/kastamonuda-is-makinesinin-icine-dusen-isci-hayatini-kaybetti-1050603612.html

Kastamonu'da iş makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti

Kastamonu'da iş makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iş makinesinin içine düşen işçi 27 yaşındaki Tugay Ersoy hayatını kaybetti. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T00:21+0300

2021-11-09T00:21+0300

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politika

kastamonu

işçi

kaza

tugay ersoy

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Kaza akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Sapaca köyü mevkisinde bulunan beton üretim fabrikasında meydana geldi.Özel bir şirkete ait beton üretim fabrikasında çalışan Tugay Ersoy, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek; beton miksere dolum yapan iş makinesinin içine düştü. Kazayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ersoy, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ersoy'un cansız bedeni, savcılığın incelemesinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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kastamonu, işçi, kaza, tugay ersoy