https://tr.sputniknews.com/20211109/kilicdaroglu-bize-dusen-gorev-ataturkun-miras-biraktigi-cumhuriyeti-demokrasiyle-taclandirmak-1050620392.html

Kılıçdaroğlu: Millet ampulü söndürerek bu işi bitirecek, az kaldı

Kılıçdaroğlu: Millet ampulü söndürerek bu işi bitirecek, az kaldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Saray vatandaşa tasarruf yapın diyor. Bu millet ampulü söndürerek tasarruf yapacak" dedi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T13:50+0300

2021-11-09T13:50+0300

2021-11-09T14:34+0300

kemal kılıçdaroğlu

politika

recep tayyip erdoğan

kanal istanbul

10 kasım

asgari ücret

ekonomi

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Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret 385 dolardan 291 dolara düştü. 94 dolar asgari ücretlinin kaybı var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu rakamı yükseltsin dedik, yapılmadı. Saray vatandaşa tasarruf yapın diyor. Bu millet ampulü söndürerek tasarruf yapacak" ifadelerini kullandı. Kanal İstanbul ihalesiyle ilgili söylemini yineleyen Kılıçdaroğlu, "İster içeriden, ister dışarıdan biri bu coğrafyaya ihanet etmek üzere bir ihaleyi alırsa o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir" dedi. İktidara geldiklerinde kadınlarla ilgili düzenlemeler yapılacağını ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden imzalanacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda, ilk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğiz. Kadınlara hak vermiyoruz, kadınların hakkını kadınlara teslim edeceğiz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: * Bize düşen görev 2. Yüzyılda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı güzel Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktır.* Yarın 10 Kasım; büyük bir lider, bütün dünyanın saygı duyduğu bir liderin 83. ölüm yıl dönümü. Bütün hedefi Cumhuriyeti kurmak ve bağımsız Türkiye'yi sağlamaktır. O bize, ‘Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ dedi. Her Cumhuriyet Halk Partili, kimsesiz hissedenlerin yanında olacak.* Gazi Mustafa Kemal barıştan yanaydı. Siyasi bağımsızlığın yanı sıra ekonomik bağımsızlığı sağladı.* Fındıklı Köyü'nden bir vatandaş 'Biz sanki zindandayız, akşam buralar zifiri karanlık oluyor. Burada yerleşim olduğundan sanki devletin haberi yok. 35 yıldır ilk defa bir siyasi görüyoruz, ne olur derdimizi gündeme getirin' diyor.* Beşli çeteye gelince dünyanın parasını veriyorsun. Ama üreticiye gelince 'para yok' diyorsun.* Çiftçinin ne traktörü ne de hayvanları haczedilmeyecek, bu konuda da söz veriyoruz.'İktidarın en büyük sorunu güven'* Var olan iktidarın en büyük sorunu halkın bu iktidara güven duymaması. Nereden bunu biliyoruz? Şu anda bankalarda mevduatın yüzde 56,9'u döviz. Güvenseler herkes TL mevduatı açar. İcra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyonu geçti. Neredeyse 2 kişiden 1'inin icra dairesinde işi var.* 10 milyondan fazla asgari ücretli var. Bunların tamamı açlık sınırının altında maaş alıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.* Asgari ücret 385 dolardan 291 dolara düştü. 94 dolar asgari ücretlinin kaybı var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu rakamı yükseltsin dedik, bu yapılmadı.* Saray vatandaşa tasarruf yapın diyor. Bu millet ampulü söndürerek tasarruf yapacak. Bu millet tasarruf yapacak ama ampulü söndürerek tasarrufu yapacak. Siyasi tasarruf yapacak, ampulü söndürerek bu işi bitirecek az kaldı.* İster içeriden, ister dışarıdan biri bu coğrafyaya ihanet etmek üzere bir ihaleyi alırsa o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Büyükelçiliklere yazı yazdım. 'Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir şirket, kişi, müteahhit girer ve İstanbul'u talan eder, yağmalarsa o da ağır bedeller ödeyecektir.' dedim. Yine herkese söylüyorum Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecek.'Kadınların hakkını kadınlara teslim edeceğiz'* İktidarımızda, ilk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğiz. Kadınlara hak vermiyoruz, kadınların hakkını kadınlara teslim edeceğiz* İktidarımızda kamu üst yönetiminde yüzde 35 cinsiyet kotası olacak. * Kadının yaşadığı yoksulluğu kimse bilmeden hesabına para yatacak. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. * Boşanan bir kadın kim bana bakacak, kim bana iş verecek endişesi içine girmeyecek. Sosyal devleti devreye sokacağız* 'Ben ekonomistim, siz ne kadar kaynak oluşturursanız devletin kasasından 1 kuruş çıkmaz ama Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz' demiş, benim kafam kul hakkı yemeye basmaz. Ekonominin e'sini bile bilmiyor. İlkokul mezunu bir bakkal ekonomiyi bunlardan daha iyi yönetir.

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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, kanal istanbul, 10 kasım, asgari ücret, ekonomi