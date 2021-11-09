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Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı
Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu çok sayıda lise öğrencisi yaralandı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T14:39+0300
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türkiye
kocaeli
trafik kazası
midibüs
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden servis midibüsü dere yatağına devrildi.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle çok sayıda lise öğrencisi yaralandı.Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211109/tem-otoyolunda-9-aracli-zincirleme-trafik-kazasi-1050608213.html
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kocaeli, trafik kazası, midibüs

Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı

14:39 09.11.2021 (güncellendi: 14:56 09.11.2021)
© İHA / GÜVEN GÖK - HAKAN ÖZTÜRK Kocaeli'de servis midibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
 Kocaeli'de servis midibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© İHA / GÜVEN GÖK - HAKAN ÖZTÜRK
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu çok sayıda lise öğrencisi yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden servis midibüsü dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle çok sayıda lise öğrencisi yaralandı.
Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
TEM Otoyolu'nda 9 araçlı zincirleme trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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TEM Otoyolu'nda 9 araçlı zincirleme trafik kazası
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