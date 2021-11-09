Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211109/kocaelide-servis-midibusu-dere-yatagina-uctu-cok-sayida-yarali-var-1050622627.html
Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı
Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu çok sayıda lise öğrencisi yaralandı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T14:39+0300
2021-11-09T14:39+0300
2021-11-09T14:56+0300
türkiye
kocaeli
trafik kazası
midibüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050622759_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_0fa768b1b1b32ffd8a3046931fe8d886.jpg
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden servis midibüsü dere yatağına devrildi.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle çok sayıda lise öğrencisi yaralandı.Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211109/tem-otoyolunda-9-aracli-zincirleme-trafik-kazasi-1050608213.html
türkiye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050622759_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_df831ccd4c5eabda87b717ff6b83f0e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kocaeli, trafik kazası, midibüs
Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi, çok sayıda öğrenci yaralandı 14:39 09.11.2021 (güncellendi: 14:56 09.11.2021)
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu çok sayıda lise öğrencisi yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden servis midibüsü dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda
itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle çok sayıda lise öğrencisi yaralandı.
Ekiplerin yaralılara
müdahalesi sürüyor.