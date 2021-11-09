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Koronavirüs döneminde 25 bin tondan fazla plastik okyanuslara atıldı
Koronavirüs döneminde 25 bin tondan fazla plastik okyanuslara atıldı
Çin’deki Nankin Üniversitesi’nin Atmosfer Bilimleri Okulu’ndan araştırmacılar, Kovid-19 salgını döneminde 25 bin tondan fazla plastiğin okyanuslara atıldığını... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T13:36+0300
2021-11-09T13:38+0300
plastik atık
koronavirüs
okyanus
maske
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Araştırmacıların yayımladığı, ‘Kovid-19'un neden olduğu plastik atık salınımı ve küresel okyanusların kaderi’ başlıklı makalede, Kovid-19 salgınında tek kullanımlık plastik ürünlere olan talebin atmasının, halihazırda kontrolden çıkmış olan plastik kirliliği sorununu daha da artırdığı belirtildi.Araştırma kapsamında, pandemi sürecinde 8 milyon tondan fazla tek kullanımlık plastik malzeme üretildiği; bunların 25 bin tondan fazlasının okyanuslara atıldığı ifade edildi.‘Atıkların işlenmesi, artan talebi karşılamıyor’Plastik atıkların işlenmesinin özellikle Kovid-19 salgını döneminde plastik ürünlere artan talebi karşılamadığı ifade edilen makalede, “Ne yazık ki, plastik atıkların işlenmesi, plastik ürünlere yönelik artan talebi karşılamıyor” denildi.Bir milyondan fazla maskenin okyanuslara atıldığı ifade edilen makalede, “Örneğin, yakın tarihli bir rapor, 2020'de okyanuslara 1.56 milyon yüz maskesinin atıldığını tahmin ediyor. Daha önceki çalışmalar, potansiyel Kovid-19 plastik kirliliği sorununu ve bunun deniz yaşamı üzerindeki etkisini de gündeme getirdi. Kovid-19 atıklarının deniz organizmaları tarafından yutulduğu ve ölümlerine neden olduğu bildirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.Kirliliğin uzun süreli etkisi de hesaplandıAyrıca, makalede Kovid-19 ile bağlantılı plastik atıkların yüzyılın sonuna kadar deniz ekosistemine vereceği zarar da vurgulandı:
https://tr.sputniknews.com/20210926/deniz-tabani-maske-ve-eldiven-dolu-1049255043.html
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plastik atık, okyanus, maske

Koronavirüs döneminde 25 bin tondan fazla plastik okyanuslara atıldı

13:36 09.11.2021 (güncellendi: 13:38 09.11.2021)
© Seaphotoart/AlamyDeniz, okyanus, eldiven, medikal atık, plastik
Deniz, okyanus, eldiven, medikal atık, plastik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© Seaphotoart/Alamy
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Çin’deki Nankin Üniversitesi’nin Atmosfer Bilimleri Okulu’ndan araştırmacılar, Kovid-19 salgını döneminde 25 bin tondan fazla plastiğin okyanuslara atıldığını duyurdu. Bu plastik atıkların büyük çoğunluğunun ise insanların virüsten korunmak için edindiği tek kullanımlık ürünlerden oluştuğu ifade edildi.
Araştırmacıların yayımladığı, ‘Kovid-19'un neden olduğu plastik atık salınımı ve küresel okyanusların kaderi’ başlıklı makalede, Kovid-19 salgınında tek kullanımlık plastik ürünlere olan talebin atmasının, halihazırda kontrolden çıkmış olan plastik kirliliği sorununu daha da artırdığı belirtildi.
Araştırma kapsamında, pandemi sürecinde 8 milyon tondan fazla tek kullanımlık plastik malzeme üretildiği; bunların 25 bin tondan fazlasının okyanuslara atıldığı ifade edildi.

‘Atıkların işlenmesi, artan talebi karşılamıyor’

Plastik atıkların işlenmesinin özellikle Kovid-19 salgını döneminde plastik ürünlere artan talebi karşılamadığı ifade edilen makalede, “Ne yazık ki, plastik atıkların işlenmesi, plastik ürünlere yönelik artan talebi karşılamıyor” denildi.
Bir milyondan fazla maskenin okyanuslara atıldığı ifade edilen makalede, “Örneğin, yakın tarihli bir rapor, 2020'de okyanuslara 1.56 milyon yüz maskesinin atıldığını tahmin ediyor. Daha önceki çalışmalar, potansiyel Kovid-19 plastik kirliliği sorununu ve bunun deniz yaşamı üzerindeki etkisini de gündeme getirdi. Kovid-19 atıklarının deniz organizmaları tarafından yutulduğu ve ölümlerine neden olduğu bildirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Kirliliğin uzun süreli etkisi de hesaplandı

Ayrıca, makalede Kovid-19 ile bağlantılı plastik atıkların yüzyılın sonuna kadar deniz ekosistemine vereceği zarar da vurgulandı:
“Küresel okyanusta pandemi ile ilişkili atık salınımının uzun süreli bir etkisini de bulduk. Bu yüzyılın sonunda, pandemi ile ilişkili neredeyse tüm plastiklerin ya deniz yatağına ve sahillere ulaşacağı, potansiyel olarak bentik ekosistemlere zarar vereceği öngörülüyor.”
Deniz tabanı maske ve eldiven dolu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
YAŞAM
Deniz tabanı maske ve eldiven dolu
26 Eylül, 11:33
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