https://tr.sputniknews.com/20211109/koronavirus-doneminde-25-bin-tondan-fazla-plastik-okyanuslara-atildi-1050619790.html

Koronavirüs döneminde 25 bin tondan fazla plastik okyanuslara atıldı

Koronavirüs döneminde 25 bin tondan fazla plastik okyanuslara atıldı

Çin’deki Nankin Üniversitesi’nin Atmosfer Bilimleri Okulu’ndan araştırmacılar, Kovid-19 salgını döneminde 25 bin tondan fazla plastiğin okyanuslara atıldığını... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T13:36+0300

2021-11-09T13:36+0300

2021-11-09T13:38+0300

plastik atık

koronavirüs

okyanus

maske

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Araştırmacıların yayımladığı, ‘Kovid-19'un neden olduğu plastik atık salınımı ve küresel okyanusların kaderi’ başlıklı makalede, Kovid-19 salgınında tek kullanımlık plastik ürünlere olan talebin atmasının, halihazırda kontrolden çıkmış olan plastik kirliliği sorununu daha da artırdığı belirtildi.Araştırma kapsamında, pandemi sürecinde 8 milyon tondan fazla tek kullanımlık plastik malzeme üretildiği; bunların 25 bin tondan fazlasının okyanuslara atıldığı ifade edildi.‘Atıkların işlenmesi, artan talebi karşılamıyor’Plastik atıkların işlenmesinin özellikle Kovid-19 salgını döneminde plastik ürünlere artan talebi karşılamadığı ifade edilen makalede, “Ne yazık ki, plastik atıkların işlenmesi, plastik ürünlere yönelik artan talebi karşılamıyor” denildi.Bir milyondan fazla maskenin okyanuslara atıldığı ifade edilen makalede, “Örneğin, yakın tarihli bir rapor, 2020'de okyanuslara 1.56 milyon yüz maskesinin atıldığını tahmin ediyor. Daha önceki çalışmalar, potansiyel Kovid-19 plastik kirliliği sorununu ve bunun deniz yaşamı üzerindeki etkisini de gündeme getirdi. Kovid-19 atıklarının deniz organizmaları tarafından yutulduğu ve ölümlerine neden olduğu bildirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.Kirliliğin uzun süreli etkisi de hesaplandıAyrıca, makalede Kovid-19 ile bağlantılı plastik atıkların yüzyılın sonuna kadar deniz ekosistemine vereceği zarar da vurgulandı:

https://tr.sputniknews.com/20210926/deniz-tabani-maske-ve-eldiven-dolu-1049255043.html

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plastik atık, okyanus, maske