https://tr.sputniknews.com/20211109/kremlin-putin-aliyev--pasinyan-video-gorusmesi-icin-calismalar-yapiliyor-1050639241.html

Kremlin: Putin-Aliyev- Paşinyan video görüşmesi için çalışmalar yapılıyor

Kremlin: Putin-Aliyev- Paşinyan video görüşmesi için çalışmalar yapılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile video konferans yoluyla yapılacak... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T22:20+0300

2021-11-09T22:20+0300

2021-11-09T22:20+0300

dünya

vladimir putin

ilham aliyev

kremlin

paşinyan

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün basın mensuplarının Putin-Aliyev-Paşinyan video konferans görüşmesiyle ilgili soruya, “Böyle bir görüşme üzerinde çalışmaların yürütülmekte olduğunu doğruluyoruz. Henüz video konferans bağlantısının ne zaman gerçekleşeceğine dair anlaşma ve bilgi yok” dedi.Daha önce RIA Novosti haber ajansı, durumu yakından bilen bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki video konferans görüşmesinin 8-9 Kasım’da yapılacağının tahmin edildiğini bildirmişti. Peskov, bu haberle ilgili yorumunda, böyle bir görüşme için anlaşmaya varıldığı zaman Kremlin’in bunu duyuracağını söylemişti.

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2021

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vladimir putin, ilham aliyev, kremlin, paşinyan