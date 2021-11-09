https://tr.sputniknews.com/20211109/lavrov-dis-gucler-rusya-ile-kazakistan-arasindaki-baglari-koparmaya-calisiyor-1050621067.html
Lavrov: Dış güçler, Rusya ile Kazakistan arasındaki bağları koparmaya çalışıyor
Lavrov: Dış güçler, Rusya ile Kazakistan arasındaki bağları koparmaya çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dış güçlerin Rusya ile Kazakistan arasındaki bağları koparmaya çalıştığını söyledi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T14:14+0300
2021-11-09T14:14+0300
2021-11-09T14:15+0300
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sergey lavrov
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Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta için 'Rusya ve Kazakistan: Sınır Tanımayan İşbirliği' başlıklı bir yazı kaleme alan Lavrov, Kazakistan'daki Rusça konuşan nüfusa yönelik milliyetçi eylemlere tepki gösterdi.Lavrov, "Maalesef son dönemde, Kazakistan'daki Rusça konuşan vatandaşlara yönelik bir dizi ses getiren yabancı düşmanlığı eylemlerine tanıklık ettik. Bu vakalar, büyük ölçüde, dar görüşlü milliyetçiliği geliştirmeyi ve Rusya'yla işbirliğini itibarsızlaştırmayı amaçlayan özel enformasyon metotlarının dışarıdan uygulanmasının bir sonucu" dedi.Lavrov, bu tür faaliyetleri yürüten dış güçlerin Rusya ile Kazakistan arasındaki bağları koparmaya çalıştığını vurguladı.İkili ilişkilerdeki seviyenin her endişe verici olay karşısında hızlı bir şekilde ortak önlemler alma imkanı sunduğunu kaydeden Lavrov, "Bunun için dışişleri bakanlıkları, kolluk kuvvetleri ve devlet başkanlığı idareleri düzeyinde direkt iletişim kanallarını kullanıyoruz. Rusya ve Kazakistan, modern tarihlerinde toplumun konsolide edilmesi, etnik gruplar arası ahengin pekiştirilmesi konusunda önemli başarılar elde etti. İki ülke halkları arasındaki iletişim desteklenmesi, Kazakistan'daki Rus topluluğuna ve Rusya'daki Kazak topluluğuna yardım ediyor. Her iki taraf da, Rusçanın birleştirici misyonunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlıyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211106/kgao-ulkelerinin-ordu-birlikleri-ortak-tatbikat-icin-kazanda-toplandi-1050545451.html
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Lavrov: Dış güçler, Rusya ile Kazakistan arasındaki bağları koparmaya çalışıyor
14:14 09.11.2021 (güncellendi: 14:15 09.11.2021)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dış güçlerin Rusya ile Kazakistan arasındaki bağları koparmaya çalıştığını söyledi.
Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta için 'Rusya ve Kazakistan: Sınır Tanımayan İşbirliği' başlıklı bir yazı kaleme alan Lavrov, Kazakistan'daki Rusça konuşan nüfusa yönelik milliyetçi eylemlere tepki gösterdi.
Lavrov, "Maalesef son dönemde, Kazakistan'daki Rusça konuşan vatandaşlara yönelik bir dizi ses getiren yabancı düşmanlığı eylemlerine tanıklık ettik. Bu vakalar, büyük ölçüde, dar görüşlü milliyetçiliği geliştirmeyi ve Rusya'yla işbirliğini itibarsızlaştırmayı amaçlayan özel enformasyon metotlarının dışarıdan uygulanmasının bir sonucu" dedi.
Lavrov, bu tür faaliyetleri yürüten dış güçlerin Rusya ile Kazakistan arasındaki bağları koparmaya çalıştığını vurguladı.
İkili ilişkilerdeki seviyenin her endişe verici olay karşısında hızlı bir şekilde ortak önlemler alma imkanı sunduğunu kaydeden Lavrov, "Bunun için dışişleri bakanlıkları, kolluk kuvvetleri ve devlet başkanlığı idareleri düzeyinde direkt iletişim kanallarını kullanıyoruz. Rusya ve Kazakistan, modern tarihlerinde toplumun konsolide edilmesi, etnik gruplar arası ahengin pekiştirilmesi konusunda önemli başarılar elde etti. İki ülke halkları arasındaki iletişim desteklenmesi, Kazakistan'daki Rus topluluğuna ve Rusya'daki Kazak topluluğuna yardım ediyor. Her iki taraf da, Rusçanın birleştirici misyonunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlıyor" ifadelerini kullandı.