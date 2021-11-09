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https://tr.sputniknews.com/20211109/lukasenkodan-polonyaya-leopard-tepkisi-gocmenlerle-tanklar-yardimiyla-mucadele-etmek-santajdir-1050628311.html
Lukaşenko'dan Polonya'ya 'Leopard' tepkisi: Göçmenlerle tanklar yardımıyla mücadele etmek şantajdır
Lukaşenko'dan Polonya'ya 'Leopard' tepkisi: Göçmenlerle tanklar yardımıyla mücadele etmek şantajdır
Lukaşenko'dan Polonya'ya 'Leopard' tepkisi: Göçmenlerle tanklar yardımıyla mücadele etmek şantajdır 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T16:31+0300
2021-11-09T16:31+0300
2021-11-09T16:31+0300
dünya
polonya
belarus
göçmen krizi
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Polonya sınırında yaşanan göçmen krizi hakkında konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Varşova'nın göçmenlerle mücadele etmek için sınıra Leopard tanklarını sevk etmesini şantaj olarak nitelendirdi.
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polonya, belarus, göçmen krizi
Lukaşenko'dan Polonya'ya 'Leopard' tepkisi: Göçmenlerle tanklar yardımıyla mücadele etmek şantajdır Ayrıntılar geliyor
Lukaşenko'dan Polonya'ya 'Leopard' tepkisi: Göçmenlerle tanklar yardımıyla mücadele etmek şantajdır
Polonya sınırında yaşanan göçmen krizi hakkında konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Varşova'nın göçmenlerle mücadele etmek için sınıra Leopard tanklarını sevk etmesini şantaj olarak nitelendirdi.