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Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, beraberinde şehit İsa Gürmen'in kardeşlerinden Abdullah... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T19:53+0300
2021-11-09T19:53+0300
türkiye
şehit
suç duyurusu
lütfü türkkan
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Ümit Taydaş Taydaş, suç duyurusunun ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.“İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit ağabeyine küfür etmişti. Şehidimizin diğer ağabeyi Abdullah Gümren Turgutlu’da yaşamaktadır" diyen Taydaş şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20211108/erdogan-kabine-toplantisinda-konusuyor-1050597052.html
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şehit, suç duyurusu, lütfü türkkan

Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu

19:53 09.11.2021
© AA İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan
 İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, beraberinde şehit İsa Gürmen'in kardeşlerinden Abdullah Gürmen'le birlikte İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında 'şehitlik makamına hakaret ve saygısızlık ettiği gerekçesiyle' Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Ümit Taydaş Taydaş, suç duyurusunun ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
“İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit ağabeyine küfür etmişti. Şehidimizin diğer ağabeyi Abdullah Gümren Turgutlu’da yaşamaktadır" diyen Taydaş şunları söyledi:
"Biz de şehit ağabeyi ile bugün Turgutlu Adliyesi’nde İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Türkkan’ın grup başkan vekilliğinden el çektirilmesi yetmez, milletvekilliğinden de istifa etmesi gerekli”
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