Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu

"Biz de şehit ağabeyi ile bugün Turgutlu Adliyesi’nde İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Türkkan’ın grup başkan vekilliğinden el çektirilmesi yetmez, milletvekilliğinden de istifa etmesi gerekli”