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Maçoğlu: İşçilerin çalışma saatini 8 saatin altına düşürmek istiyoruz
Maçoğlu: İşçilerin çalışma saatini 8 saatin altına düşürmek istiyoruz
Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, tüm belediye işçilerinin sendikalı olduğunu dile getirdi ve ilerleyen dönemde belediye işçilerinin çalışma... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T14:50+0300
2021-11-09T14:50+0300
politika
tunceli
işçi
sendika
fatih maçoğlu
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Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Maçoğlu, "Bir işçi ailesine zaman ayırmazsa mutsuzlaşır" diyerek çalışma sürelerini 8 saatin altına indirmeyi düşündüklerini söyledi. İşçi emeği üzerine pazarlık yapılmasını doğru bulmadıklarını belirten Maçoğlu "Sosyalistler işçi sınıfının iktidarını hedefliyorsa buna uygun davranmalı" dedi.Maçoğlu "Şu anda net 5 bin alıyor işçimiz. Bizde işçi çıkarmak kelimesi emeği reddetmek, sömürünün bir parçası olmak demektir, bu bizim ilkemizi zedeler, durduğumuz zemini bitirir. Biz orada planlama yaparken süreç içerisinde önce 2 bin 800 lira alan işçilere 600-700 zam yaptık. Sonrasında herkese eşit zam yaptık. 5 bin lira en alt 5 bin 600 lira en üst alan olarak tespit ettik. Senede 4 ikramiye veriyoruz" diye konuştu.'Tunceli'de çalışan herkes sendikalıdır'İşçilerin ek mesai yapmadığını ifade eden Maçoğlu "Önümüzdeki süreçte 8 saatin de altına inmek istiyoruz. Bir işçi ailesine zaman ayırmazsa mutsuzlaşır. Tunceli'de çalışan herkes sendikalıdır. Kimseye zorla sendikalı olun veya zorla sendikasız olun demeyiz. Sendikalı olmaları için yönlendirme yaparız. Ben de sendika üyesiydim. İşyerinde temsilciydim" ifadesini kullandı.İşçi alımları kurayla ve şeffaf şekilde gerçekleştiriliyorTeknik alanların dışındaki işçi alımlarının kura usulüyle gerçekleştirildiğini aktaran Maçoğlu, işe alım sürecini şöyle anlattı:"Özel mühendislik, teknik alanların dışındakilerin tamamına kura çekiyoruz. Memuru zaten merkezden gönderiyorlar. Biz bir kez işçi aldık. Kolektif anlayışı devreye sokuyoruz. İşçi alımlarında ihtiyacı şöyle belirliyoruz; Müdürlüklerimiz hangi alanda ihtiyaç varsa yazarlar. Biz bunun sayılarına bakar, tartışırız. Sonra muhasebe ve mali birimleriyle konuşuruz. Alınacak işçilerin sayısı belirlenir. Bu tür durumlarda şeffafız. İşçilerin tamamı kurayla aldık. Diyelim ki E sınıfı araç kullanacak şoför lazım. Yüzde 50'si kadın. Kura çekiminde biz orada olmuyoruz. Bütün kurumlar ve STK'ları davet ettik. Onların huzurunda yapıldı"
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tunceli, işçi, sendika, fatih maçoğlu

Maçoğlu: İşçilerin çalışma saatini 8 saatin altına düşürmek istiyoruz

14:50 09.11.2021
© AAFatih Mehmet Maçoğlu
Fatih Mehmet Maçoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
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Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, tüm belediye işçilerinin sendikalı olduğunu dile getirdi ve ilerleyen dönemde belediye işçilerinin çalışma saatini 8 saatin altına düşürmeyi planladıklarını açıkladı.
Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Maçoğlu, "Bir işçi ailesine zaman ayırmazsa mutsuzlaşır" diyerek çalışma sürelerini 8 saatin altına indirmeyi düşündüklerini söyledi.
İşçi emeği üzerine pazarlık yapılmasını doğru bulmadıklarını belirten Maçoğlu "Sosyalistler işçi sınıfının iktidarını hedefliyorsa buna uygun davranmalı" dedi.
Maçoğlu "Şu anda net 5 bin alıyor işçimiz. Bizde işçi çıkarmak kelimesi emeği reddetmek, sömürünün bir parçası olmak demektir, bu bizim ilkemizi zedeler, durduğumuz zemini bitirir. Biz orada planlama yaparken süreç içerisinde önce 2 bin 800 lira alan işçilere 600-700 zam yaptık. Sonrasında herkese eşit zam yaptık. 5 bin lira en alt 5 bin 600 lira en üst alan olarak tespit ettik. Senede 4 ikramiye veriyoruz" diye konuştu.

'Tunceli'de çalışan herkes sendikalıdır'

İşçilerin ek mesai yapmadığını ifade eden Maçoğlu "Önümüzdeki süreçte 8 saatin de altına inmek istiyoruz. Bir işçi ailesine zaman ayırmazsa mutsuzlaşır. Tunceli'de çalışan herkes sendikalıdır. Kimseye zorla sendikalı olun veya zorla sendikasız olun demeyiz. Sendikalı olmaları için yönlendirme yaparız. Ben de sendika üyesiydim. İşyerinde temsilciydim" ifadesini kullandı.

İşçi alımları kurayla ve şeffaf şekilde gerçekleştiriliyor

Teknik alanların dışındaki işçi alımlarının kura usulüyle gerçekleştirildiğini aktaran Maçoğlu, işe alım sürecini şöyle anlattı:
"Özel mühendislik, teknik alanların dışındakilerin tamamına kura çekiyoruz. Memuru zaten merkezden gönderiyorlar. Biz bir kez işçi aldık. Kolektif anlayışı devreye sokuyoruz. İşçi alımlarında ihtiyacı şöyle belirliyoruz; Müdürlüklerimiz hangi alanda ihtiyaç varsa yazarlar. Biz bunun sayılarına bakar, tartışırız. Sonra muhasebe ve mali birimleriyle konuşuruz. Alınacak işçilerin sayısı belirlenir. Bu tür durumlarda şeffafız. İşçilerin tamamı kurayla aldık. Diyelim ki E sınıfı araç kullanacak şoför lazım. Yüzde 50'si kadın. Kura çekiminde biz orada olmuyoruz. Bütün kurumlar ve STK'ları davet ettik. Onların huzurunda yapıldı"
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