Mandalina işçilerini taşıyan iki midibüs çarpıştı: 45 yaralı

Saat 18.00 sıralarında İzmir'in Menderes ilçesi Küner Kavşağında meydana gelen kazada, iddiaya göre, M.E.T. yönetimindeki midibüs, freninin boşalması sonucu, H.B.'nin kullandığı midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüslerde bulunan 45 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Öte yandan, kazaya karışan midibüslerdekilerin, ilçede bulunan mandalina bahçelerinde işçi olarak çalıştıkları öğrenildi.Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme sürdürülüyor.
İzmir'in Menderes ilçesinde, mandalina bahçelerinde çalışanların taşındığı 2 midibüsün çarpıştığı kazada 5'i ağır 45 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Saat 18.00 sıralarında İzmir'in Menderes ilçesi Küner Kavşağında meydana gelen kazada, iddiaya göre, M.E.T. yönetimindeki midibüs, freninin boşalması sonucu, H.B.'nin kullandığı midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüslerde bulunan 45 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan, kazaya karışan midibüslerdekilerin, ilçede bulunan mandalina bahçelerinde işçi olarak çalıştıkları öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme sürdürülüyor.