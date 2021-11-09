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Mansur Yavaş: Şehitlerimiz ve yakınları, bizlerin mevsimlik sahip çıkacağımız varlıklar değillerdir
Mansur Yavaş: Şehitlerimiz ve yakınları, bizlerin mevsimlik sahip çıkacağımız varlıklar değillerdir
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Şehitlerimiz ve yakınları, bizlerin mevsimlik sahip çıkacağımız varlıklar değillerdir. Dilerdik ki bugün... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T00:13+0300
2021-11-09T00:13+0300
politika
abdullah öcalan
şehit
mansur yavaş
lütfü türkkan
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi Mansur Yavaş'ın başkanlığında yapıldı. Mansur Yavaş, Bingöl’de İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile şehit yakını arasındaki küfürlü olayla ilgili yazılı açıklamasını okudu.Yavaş, "Şehitlerimiz ve yakınları, bizlerin mevsimlik sahip çıkacağımız varlıklar değillerdir. Onlar tırnaklarını Anadolu kayalıklarına geçirerek, burayı yurt tutmamız için kanlarını dökenlerdir ve tarihin her döneminde saygın bir şekilde anılmayı hak eden kutsallarımızdır" derken, "Dilerdik ki bugün Bingöl'deki o çirkin görüntülerden sonra şehitlerimizin hatırasına sahip çıkan kimilerimiz, Abdullah Öcalan'ın mektubu devletin ajansı aracılığıya yayımlanırken veya kardeşi devlet televizyonuna çıkarılırken de aynı hassasiyeti koyup, tepki koysalardı" ifadelerini kullandı.Yavaş'ın açıklamasının devamı şöyle:'Biz o dönemde de aynıydık şimdi de aynıyız'
https://tr.sputniknews.com/20211108/iyi-partiden-lutfu-turkkan-aciklamasi-gorevden-cekiyoruz-1050581357.html
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abdullah öcalan, şehit, mansur yavaş, lütfü türkkan

Mansur Yavaş: Şehitlerimiz ve yakınları, bizlerin mevsimlik sahip çıkacağımız varlıklar değillerdir

00:13 09.11.2021
© Fotoğraf : ABB mansur yavaş
mansur yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© Fotoğraf : ABB
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Şehitlerimiz ve yakınları, bizlerin mevsimlik sahip çıkacağımız varlıklar değillerdir. Dilerdik ki bugün, Bingöl’deki o çirkin görüntülerden sonra şehitlerimizin hatırasına sahip çıkan kimilerimiz, Abdullah Öcalan’ın mektubu devletin ajansı aracılığıyla yayımlanırken de tepki koysalardı" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi Mansur Yavaş'ın başkanlığında yapıldı.
Mansur Yavaş, Bingöl’de İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile şehit yakını arasındaki küfürlü olayla ilgili yazılı açıklamasını okudu.
Yavaş, "Şehitlerimiz ve yakınları, bizlerin mevsimlik sahip çıkacağımız varlıklar değillerdir. Onlar tırnaklarını Anadolu kayalıklarına geçirerek, burayı yurt tutmamız için kanlarını dökenlerdir ve tarihin her döneminde saygın bir şekilde anılmayı hak eden kutsallarımızdır" derken, "Dilerdik ki bugün Bingöl'deki o çirkin görüntülerden sonra şehitlerimizin hatırasına sahip çıkan kimilerimiz, Abdullah Öcalan'ın mektubu devletin ajansı aracılığıya yayımlanırken veya kardeşi devlet televizyonuna çıkarılırken de aynı hassasiyeti koyup, tepki koysalardı" ifadelerini kullandı.
Yavaş'ın açıklamasının devamı şöyle:

"Keşke şehit annesi Pakize Akbaba, o yaşında mahkemelerde süründürülürken sahip çıksalardı. Keşke şehidimizin kendisi gibi asker ağabeyi Mehmet Alkan'ın acısına saygı duyup ona sabretselerdi, hakaretlere karşı çıksalardı. Sabredemediler ona da aynı şekilde. Bizim şehitlerimiz için ‘Şehit değildir, bunu anlamak çok mu zor' diye mesaj verenler açılım zamanı, akil adam yapılırken seslerini çıkarmayanlar, PKK'lılar kendi ölüleri için yurt içinde sözde şehitlik inşa ederken göz yumup, bizim şehitlerimizin kamyon kasasında taşınmasını dert etmeyenler ne kadar samimi olabilir?"

'Biz o dönemde de aynıydık şimdi de aynıyız'

"Biz o dönemlerde de aynıydık, şimdi de aynıyız. Bunu bütün milletimize duyuruyorum. İstiyoruz ki bu farklı tavırlar, mevsime göre değişen tepkiler geride kalsın. Şehitlerimizin ve yakınlarımızın yeri her daim başımızın üstü olsun. Bu konular siyasi ayrılıklarımızın gerekçesi değil, tam tersine birliğimizin nişanesi olsun ve kıyamete kadar öyle kalsın.

Hiç kimsenin, hangi gerekçeyle olursa olsun bir şehit yakınına sövme, onu incitme hakkı olamaz. Bu gerçeği hepimiz kabul etmekle birlikte gönül isterdi ki şehit yakını olarak kendini ifade eden o şahsın, sosyal medyada çıkan önceki paylaşımlarına da tepki gösterilseydi. Geçelim taşıdığı unvanı, hiçbir kadının, bir annenin, bir babaannenin iffeti, hiç kimse tarafından küfre konu edilmemelidir.

Bu konudaki çifte standarttan uzak tavrımız, hepimizin ortak özelliği olmak mecburiyetindedir. İşte o zaman kötülükler sahipsiz kalır. Siyaset bir hakaret sanatı olmaktan çıkar, millete hizmetin vasıtasına dönüşür."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
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