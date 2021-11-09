https://tr.sputniknews.com/20211109/mehmet-agardan-mehmet-eymure-soyledikleri-dogru-olsaydi-mit-mustesari-olarak-emekli-olurdu-1050603899.html

Mehmet Ağar’dan Mehmet Eymür’e: Söyledikleri doğru olsaydı, 'MİT Müsteşarı' olarak emekli olurdu

Mehmet Ağar’dan Mehmet Eymür’e: Söyledikleri doğru olsaydı, 'MİT Müsteşarı' olarak emekli olurdu

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün kendisine yönelik 'Gücü gayrimeşru hayattan geliyor' sözleriyle ilgili... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T00:32+0300

2021-11-09T00:32+0300

2021-11-09T00:32+0300

türkiye

mit

mehmet eymür

mehmet ağar

tolga şardan

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T24 yazarı Tolga Şardan, 'Mehmet Ağar’dan Mehmet Eymür’e: Söyledikleri doğru olsaydı, 'MİT Müsteşarı' olarak emekli olurdu' başlıklı yazısında, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün iddialarını Mehmet Ağar'a sorduğunu aktardı.Şardan yazısında Mehmet Ağar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Ağar, Eymür’ün iddialarının doğru olup olmadığını konuşmaya bile gerek olmadığını söyledi. 'Eğer söyledikleri doğru olsaydı; MİT Müsteşarı olarak emekli olurdu' cümlesini kurdu" dediğini aktardı.Eymür'ün "Mehmet Ağar'ın demek ki gücü var. Gücü gayrimeşru hayattan geliyor bence. Uyuşturucudan bahsediliyor, zaten bilmiyorum ne kadar doğru, bir burun ameliyatı geçirdiğini biliyorum, doğruluğunu bilmiyorum ama bu kokain içenlerde olan bir şey, burun şey, çekerek şey ediyorlar ya" iddialarını da soran Şardan, "Bir de Eymür’ün 'Burun ameliyatı oldu' açıklamasını yanıtladı, Ağar. 'Yıllar önce Çapa’da olduğum burun ameliyatı. Burnumun içinde kemik parçası vardı. Deviasyon dedikleri. Ameliyatlarım devletin kayıtlarındadır' cevabını vermekle yetindi" ifadelerini kullandı.

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