https://tr.sputniknews.com/20211109/mehmet-agardan-mehmet-eymure-soyledikleri-dogru-olsaydi-mit-mustesari-olarak-emekli-olurdu-1050603899.html
Mehmet Ağar’dan Mehmet Eymür’e: Söyledikleri doğru olsaydı, 'MİT Müsteşarı' olarak emekli olurdu
Mehmet Ağar’dan Mehmet Eymür’e: Söyledikleri doğru olsaydı, 'MİT Müsteşarı' olarak emekli olurdu
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün kendisine yönelik 'Gücü gayrimeşru hayattan geliyor' sözleriyle ilgili... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T00:32+0300
2021-11-09T00:32+0300
2021-11-09T00:32+0300
türkiye
mit
mehmet eymür
mehmet ağar
tolga şardan
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T24 yazarı Tolga Şardan, 'Mehmet Ağar’dan Mehmet Eymür’e: Söyledikleri doğru olsaydı, 'MİT Müsteşarı' olarak emekli olurdu' başlıklı yazısında, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün iddialarını Mehmet Ağar'a sorduğunu aktardı.Şardan yazısında Mehmet Ağar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Ağar, Eymür’ün iddialarının doğru olup olmadığını konuşmaya bile gerek olmadığını söyledi. 'Eğer söyledikleri doğru olsaydı; MİT Müsteşarı olarak emekli olurdu' cümlesini kurdu" dediğini aktardı.Eymür'ün "Mehmet Ağar'ın demek ki gücü var. Gücü gayrimeşru hayattan geliyor bence. Uyuşturucudan bahsediliyor, zaten bilmiyorum ne kadar doğru, bir burun ameliyatı geçirdiğini biliyorum, doğruluğunu bilmiyorum ama bu kokain içenlerde olan bir şey, burun şey, çekerek şey ediyorlar ya" iddialarını da soran Şardan, "Bir de Eymür’ün 'Burun ameliyatı oldu' açıklamasını yanıtladı, Ağar. 'Yıllar önce Çapa’da olduğum burun ameliyatı. Burnumun içinde kemik parçası vardı. Deviasyon dedikleri. Ameliyatlarım devletin kayıtlarındadır' cevabını vermekle yetindi" ifadelerini kullandı.
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mit, mehmet eymür, mehmet ağar, tolga şardan
Mehmet Ağar’dan Mehmet Eymür’e: Söyledikleri doğru olsaydı, 'MİT Müsteşarı' olarak emekli olurdu
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün kendisine yönelik 'Gücü gayrimeşru hayattan geliyor' sözleriyle ilgili "Söyledikleri doğru olsaydı, 'MİT Müsteşarı' olarak emekli olurdu" dedi.
T24
yazarı Tolga Şardan
, 'Mehmet Ağar’dan Mehmet Eymür’e: Söyledikleri doğru olsaydı, 'MİT Müsteşarı' olarak emekli olurdu'
başlıklı yazısında
, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün iddialarını Mehmet Ağar'a sorduğunu aktardı.
Şardan yazısında Mehmet Ağar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Ağar, Eymür’ün iddialarının doğru olup olmadığını konuşmaya bile gerek olmadığını söyledi. 'Eğer söyledikleri doğru olsaydı; MİT Müsteşarı olarak emekli olurdu' cümlesini kurdu" dediğini aktardı.
Eymür'ün "Mehmet Ağar'ın demek ki gücü var. Gücü gayrimeşru hayattan geliyor bence. Uyuşturucudan bahsediliyor, zaten bilmiyorum ne kadar doğru, bir burun ameliyatı geçirdiğini biliyorum, doğruluğunu bilmiyorum ama bu kokain içenlerde olan bir şey, burun şey, çekerek şey ediyorlar ya" iddialarını da soran
Şardan, "Bir de Eymür’ün 'Burun ameliyatı oldu' açıklamasını yanıtladı, Ağar. 'Yıllar önce Çapa’da olduğum burun ameliyatı. Burnumun içinde kemik parçası vardı. Deviasyon dedikleri. Ameliyatlarım devletin kayıtlarındadır' cevabını vermekle yetindi"
ifadelerini kullandı.