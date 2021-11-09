Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211109/mehmet-agardan-mehmet-eymure-soyledikleri-dogru-olsaydi-mit-mustesari-olarak-emekli-olurdu-1050603899.html
Mehmet Ağar’dan Mehmet Eymür’e: Söyledikleri doğru olsaydı, 'MİT Müsteşarı' olarak emekli olurdu
Mehmet Ağar’dan Mehmet Eymür’e: Söyledikleri doğru olsaydı, 'MİT Müsteşarı' olarak emekli olurdu
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün kendisine yönelik 'Gücü gayrimeşru hayattan geliyor' sözleriyle ilgili... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T00:32+0300
2021-11-09T00:32+0300
türkiye
mit
mehmet eymür
mehmet ağar
tolga şardan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/1044567522_17:0:1030:570_1920x0_80_0_0_5d411f30dbb315a89965ec34e22b59b8.jpg
T24 yazarı Tolga Şardan, 'Mehmet Ağar’dan Mehmet Eymür’e: Söyledikleri doğru olsaydı, 'MİT Müsteşarı' olarak emekli olurdu' başlıklı yazısında, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün iddialarını Mehmet Ağar'a sorduğunu aktardı.Şardan yazısında Mehmet Ağar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Ağar, Eymür’ün iddialarının doğru olup olmadığını konuşmaya bile gerek olmadığını söyledi. 'Eğer söyledikleri doğru olsaydı; MİT Müsteşarı olarak emekli olurdu' cümlesini kurdu" dediğini aktardı.Eymür'ün "Mehmet Ağar'ın demek ki gücü var. Gücü gayrimeşru hayattan geliyor bence. Uyuşturucudan bahsediliyor, zaten bilmiyorum ne kadar doğru, bir burun ameliyatı geçirdiğini biliyorum, doğruluğunu bilmiyorum ama bu kokain içenlerde olan bir şey, burun şey, çekerek şey ediyorlar ya" iddialarını da soran Şardan, "Bir de Eymür’ün 'Burun ameliyatı oldu' açıklamasını yanıtladı, Ağar. 'Yıllar önce Çapa’da olduğum burun ameliyatı. Burnumun içinde kemik parçası vardı. Deviasyon dedikleri. Ameliyatlarım devletin kayıtlarındadır' cevabını vermekle yetindi" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/1044567522_143:0:903:570_1920x0_80_0_0_b700a9ab44445064e25984f358633b90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mit, mehmet eymür, mehmet ağar, tolga şardan

Mehmet Ağar’dan Mehmet Eymür’e: Söyledikleri doğru olsaydı, 'MİT Müsteşarı' olarak emekli olurdu

00:32 09.11.2021
© AAMehmet Ağar
Mehmet Ağar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
Abone ol
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün kendisine yönelik 'Gücü gayrimeşru hayattan geliyor' sözleriyle ilgili "Söyledikleri doğru olsaydı, 'MİT Müsteşarı' olarak emekli olurdu" dedi.
T24 yazarı Tolga Şardan, 'Mehmet Ağar’dan Mehmet Eymür’e: Söyledikleri doğru olsaydı, 'MİT Müsteşarı' olarak emekli olurdu' başlıklı yazısında, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün iddialarını Mehmet Ağar'a sorduğunu aktardı.
Şardan yazısında Mehmet Ağar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Ağar, Eymür’ün iddialarının doğru olup olmadığını konuşmaya bile gerek olmadığını söyledi. 'Eğer söyledikleri doğru olsaydı; MİT Müsteşarı olarak emekli olurdu' cümlesini kurdu" dediğini aktardı.
Eymür'ün "Mehmet Ağar'ın demek ki gücü var. Gücü gayrimeşru hayattan geliyor bence. Uyuşturucudan bahsediliyor, zaten bilmiyorum ne kadar doğru, bir burun ameliyatı geçirdiğini biliyorum, doğruluğunu bilmiyorum ama bu kokain içenlerde olan bir şey, burun şey, çekerek şey ediyorlar ya" iddialarını da soran Şardan, "Bir de Eymür’ün 'Burun ameliyatı oldu' açıklamasını yanıtladı, Ağar. 'Yıllar önce Çapa’da olduğum burun ameliyatı. Burnumun içinde kemik parçası vardı. Deviasyon dedikleri. Ameliyatlarım devletin kayıtlarındadır' cevabını vermekle yetindi" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:15Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares ile görüştü
01:03Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava ulaşımına sis engeli
01:00Türkiye genelinde doğalgaz ulaşan ilçe ve belde sayısı 971’e yükselecek
00:57Fransa'da kilise, cinsel istismar mağduru tazminatları için varlıklarını satacak
00:43Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
00:39Şehit Anaları Derneği Başkanı Akbaba: Ben yargılanırken neredeydiniz, ben şehit anası değil miyim?
00:32ABD, REvil korsanları hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül ilan etti
00:32Mehmet Ağar’dan Mehmet Eymür’e: Söyledikleri doğru olsaydı, 'MİT Müsteşarı' olarak emekli olurdu
00:22Şili Devlet Başkanı Pinera hakkında vergi kaçakçılığı iddiasıyla iddianame hazırlandı
00:21Kastamonu'da iş makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti
00:13Mansur Yavaş: Şehitlerimiz ve yakınları, bizlerin mevsimlik sahip çıkacağımız varlıklar değillerdir
DünKonya'da trafik kazası: ABD vatandaşı bir kişi hayatını kaybetti
DünDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
DünİBB Meclisi'nde fenalaşan CHP'li Ali Haydar Kahraman hastaneye kaldırıldı
DünAraştırma: ABD'de Cumhuriyetçilerin yüksek oy aldığı yerlerde Kovid-19 kaynaklı ölümler daha fazla
DünCHP yeni Gençlik Kolları Başkanı ile nasıl bir mesaj veriyor?
DünAntalya'nın Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen bir cisim düştü
DünBM, 43 ülkede kıtlık eşiğindeki insan sayısının 45 milyona çıktığını duyurdu
DünAntalya ve Isparta için fırtına uyarısı
DünSingapur’da 69 IQ’ya sahip uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındı