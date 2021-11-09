https://tr.sputniknews.com/20211109/merkez-bankasindan-zorunlu-karsilik-karari-1050604372.html

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T00:43+0300

2021-11-09T00:43+0300

2021-11-09T01:18+0300

ekonomi

merkez bankası

resmi gazete

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TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı. Öte yandan Türk Lirası zorunlu karşılıklarının standart altın cinsinden tesis edilmesi imkanı üst limiti de yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.Değişiklik sonucu vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadelerde mevduat ve katılım fonu hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu. Söz konusu oran 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 19 olarak belirlendi. Zorunlu karşılık oranları kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadeler için yüzde 24'ten yüzde 26'ya, 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 20'den yüzde 22'ye yükseltildi.Müstakrizlerin fonları kapsamında yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı da 200 baz puan artırılarak yüzde 25'e çıkarıldı. Yabancı para diğer yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarında ise değişikliğe gidilmedi.TCMB'nin zorunlu karşılık oranlarına ilişkin yaptığı değişiklikler, 28 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.Zorunlu karşılıklar nedir?Zorunlu karşılık bir para politikası aracıdır. Merkez Bankası, 2010 yılının son çeyreğinden itibaren makro finansal risklerin azaltılabilmesine yönelik politikalar geliştirmiştir. Bu doğrultuda zorunlu karşılıklar aktif bir şekilde kullanıma sokulmuştur.Zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler iki haftada bir cuma günü hesaplanır.

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merkez bankası, resmi gazete