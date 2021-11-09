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https://tr.sputniknews.com/20211109/meteoroloji-13-ilde-kar-yagisi-bekleniyor-1050609696.html
Meteoroloji: 13 ilde kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji: 13 ilde kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugünden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T07:18+0300
2021-11-09T07:16+0300
yaşam
kar yağışı
meteoroloji
kar
uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar yağışının etkili olması bekleniyor.Bugün Ardahan, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Kars, Erzurum, Van, Muş, Bitlis ve Ağrı'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Perşembe günü ise Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari'de kar bekleniyor.Perşembe günü ise Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak. Cuma günü yurt genelinde güneşli bir hava var.2 ile fırtına uyarısıMeteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'nın yüksek kesimleri ile İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerinden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.Isparta il genelinde de etkili olması beklenen fırtınanın saatteki hızının 62 ila 74 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.Fırtınanın 11 Kasım'da saat 08.00 civarında etkisini kaybetmesi öngörülüyor.Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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kar yağışı, meteoroloji, kar, uyarı

Meteoroloji: 13 ilde kar yağışı bekleniyor

07:18 09.11.2021
© DHAErzurum'da kar yağışı başladı
Erzurum'da kar yağışı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugünden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşecek. Sivas, Erzincan ve Bayburt'un da aralarında olduğu 13 ilde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Bugün Ardahan, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Kars, Erzurum, Van, Muş, Bitlis ve Ağrı'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Perşembe günü ise Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari'de kar bekleniyor.
Perşembe günü ise Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak. Cuma günü yurt genelinde güneşli bir hava var.

2 ile fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'nın yüksek kesimleri ile İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerinden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Isparta il genelinde de etkili olması beklenen fırtınanın saatteki hızının 62 ila 74 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın 11 Kasım'da saat 08.00 civarında etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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