https://tr.sputniknews.com/20211109/motosiklete-carptiktan-sonra-yaraliyi-birakarak-kacti-1050612854.html

Motosiklete çarptıktan sonra yaralıyı bırakarak kaçtı

Motosiklete çarptıktan sonra yaralıyı bırakarak kaçtı

Bursa'da hafif ticari araç ile ana yoldan giden motosiklet çarpıştı. Kazada 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü komaya girerken, kamyonet sürücüsü ise arkasına... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T10:46+0300

2021-11-09T10:46+0300

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yaşam

trafik kazası

araç

koma

motosiklet

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, ana caddeden giden 18 yaşındaki Enes A. idaresindeki motosiklet ile ara yoldan çıkan hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası çevredeki vatandaşlar ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Enes A.'nın yardımına koşarken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genci ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada hafif ticari araç sürücüsünün rahatlığı dikkat çekerken, vatandaşlar kaçan sürücüye tepki gösterdi. Ağır yaralanan Enes A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Hafif ticari araç sürücüsünün kazadan bir gün sonra polis merkezine teslim olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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trafik kazası, araç, koma, motosiklet